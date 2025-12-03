C-LM valora la "muy buena posición" de la región a la hora de pagar a sus docentes pese a ser CCAA "infrafinanciada"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha valorado este miércoles la "muy buena posición" que tiene Castilla-La Mancha a la hora de pagar a sus docentes, según los resultados de un estudio de UGT, y ello a pesar de ser una Comunidad Autónoma "infrafinanciada".

A preguntas de los medios por este estudio sindical, según el cual los docentes castellanomanchegos son los que perciben unas retribuciones más elevadas tras los vascos y los cántabros, Pastor ha indicado que esta región lleva "años siendo de las comunidades autónomas que mejor paga a sus docentes" pese a las "dificultades" que también tiene la región de financiación.

Por ello, ha destacado que Castilla-La Mancha ha hecho "el mayor de los esfuerzos" que "se le puede presuponer a una comunidad autónoma, como digo, que está infrafinanciada por parte del Estado y que aún así reconoce estos salarios".

"Es justo ponerlo en valor y sobre todo agradecerle también a UGT que lo haya sacado porque es una cuestión de la que venimos presumiendo mucho desde la Consejería de Educación" pero que ahora lo dice "un sindicato que defiende el trabajo de los docentes y que es aliado a la hora de trabajar grandes mejoras que tenemos que hacer en el sistema educativo".

Pastor ha recordado que también se está aprobando por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha el incremento salarial a todos los funcionarios en su conjunto, que tendrá que llegar a los docentes, que ya parten "de una muy buena posición".

"Ser la tercera Comunidad Autónoma, por encima, como digo, de otras comunidades autónomas que también tienen una financiación generosa y que seamos, como digo, la tercera, pues es de reconocer y creo que es importante que también se reconozca por parte del colectivo docente y de la ciudadanía en su conjunto".