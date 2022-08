C-LM valora positivamente la nueva normativa del trasvase tras un año en vigor: "Los embalses están mucho mejor"

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho una valoración positiva del primer año en vigor de la nueva normativa que regula el trasvase Tajo-Segura al afirmar que los embalses de cabecera están "mucho mejor" de lo que podrían estar con el memorándum del Tajo.

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha reiterado este lunes en rueda de prensa que la valoración es positiva desde el puno de vista de lo que habría podido pasar pero no tanto desde el punto de vista de la situación hídrica "complicada" que hay en este momento.

Preguntada por la situación de la sequía en la región, Fernández ha señalado que no hay problemas graves de abastecimiento aunque no ha descartado que pudiera haber.

Se ha referido en concreto al Campo de Calatrava, donde ha asegurado que la situación le preocupaba "muchísimo" y que con la estación de ósmosis inversa inaugurada hace unos días en Bolaños se puede "aliviar en parte", junto a los sondeos "que se hicieron en su momento".

Finalmente, respecto al origen de los últimos incendios que se han producido en la región ha apuntado que no puede dar más información de la que se ha dado ya y que están en investigación. No obstante ha reseñado que los incendios de los últimos días "han sido la mayoría de ellos por rayos" y que "no ha tenido nada que ver" la mano del hombre.