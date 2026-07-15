C-LM valora publicar el IPP por la mañana y la tarde para "ajustar" los riesgos y que los agricultores puedan trabajar

Archivo - Cosechadora trabajando. - María José López - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está valorando la posibilidad de publicar el Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales "por la mañana y por la tarde" a fin de ir ajustando "lo más posible" el riesgo que se produce a lo largo del día, a fin de que los agricultores puedan trabajar con más precisión.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios tras las quejas y manifestaciones de los agricultores, la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha señalado que el próximo viernes, día 17, habrá una reunión entre la Consejería de Desarrollo Sostenible y las organizaciones agrarias Asaja y UPA.

En esa cita se pondrán sobre la mesa "posibles mejoras, vías, acciones que se puedan tomar para hacer convivir las dos necesidades", la de los agricultores en época de cosecha y la prevención de incendios en un periodo como el actual "muy extenso de riesgo extremo", en el que los agricultores "tienen que hacer su trabajo".

De ahí que se esté valorando la posibilidad de publicar el IPP dos veces al día, ha explicado Padilla, quien ha dicho entender las necesidades de los agricultores pero también ha sido consciente de que "hay que poner mucho sentido común" porque "no es ninguna broma cuando se habla de riesgo extremo".

"Estoy segura de que vamos a poder llegar a un entendimiento", porque los agricultores son conscientes del peligro que conlleva y es importante que puedan cultivar sus terrenos "y no corran riesgo ni sus terrenos ni su maquinaria ni sus vidas".