C-LM ve "una buena noticia" la condonación y pide al PP regional que la apoye "aunque sea en contra de Feijóo"

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, considera una "buena noticia" la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley orgánica para la condonación de la deuda parcial a las comunidades autónomas, toda vez que Castilla-La Mancha "es la comunidad autónoma más beneficiada en cuantía por habitante, una reivindicación que llevamos haciendo desde hace muchos años", ha dicho.

A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa celebrada este miércoles para informar de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, Esther Padilla ha aseverado que es "justo" para la ciudadanía de Castilla-La Mancha que se condone esa deuda y ha considerado "absurdo" que otras comunidades autónomas se puedan negar.

Por tanto, ha pedido "responsabilidad" al Partido Popular, "ya que también las comunidades autónomas donde gobierna se van a beneficiar de esa medida". "No tiene lógica alguna que se nieguen, es como si a un ciudadano le dice el banco que le perdona su deuda por la vivienda y renuncia porque le parece injusto", ha ejemplificado.

Consecuentemente, Padilla ha insistido al PP que apoye el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y "reme a favor de los intereses de Castilla-La Mancha, aunque sea en contra de los criterios de Feijóo y sus jefes nacionales".

"Esta medida tendrá como consecuencia que los castellanomanchegos se vean liberados de pagar 760 millones de euros en intereses injustos de una deuda creada, en parte, por la infrafinanciación que venimos sufriendo desde que caducó el modelo de financiación autonómica", ha concluido.