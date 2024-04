C-LM vibrará con la Final Four 2024 de baloncesto en silla de ruedas, tras arrebatar Albacete su celebración a París

ALBACETE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Albacete ha arrebatado a París la celebración de la final de la Euro Cup de Baloncesto en Silla de Ruedas, que va a acoger el 3 y 4 de mayo, una de las más importantes a nivel mundial, solo superada a nivel de eventos deportivos adaptados por los Juegos Paralímpicos y casi a la altura de un europeo a nivel de selecciones.

La Final Four Euro Cup 2024 de Baloncesto en Silla de Ruedas se disputará, por primera vez en su historia, en territorio español, concretamente en el pabellón Lepanto de Albacete, que también acogió los cuartos de final del Grupo B el pasado 7 y 10 de marzo, y será el escenario donde los cuatro mejores equipos continentales busquen el trofeo de campeón de la máxima competición.

En concreto, los cuatro equipos que competirán esos días serán el BSR Amiab de Albacete, el CD Ilunion de Madrid, el RSV Lahn-Dill de Alemania y el RSB Thuringia Bulls también de Alemania

Así lo ha destacado el director general del Grupo Amiab, Pedro Sáez, durante la presentación de esta final de la que saldrá el campeón de Europa con clubes de baloncesto en silla de ruedas de este año 2024, puesta de largo que ha contado con el aval del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

"No es sencillo conseguir que en Castilla-La Mancha se celebre un acto así. Creo que es el reconocimiento al esfuerzo de toda una región, en este caso promovida por un club modesto, por un deporte minoritario adaptado como es el baloncesto en silla de ruedas de Amiab", ha destacado Sáez, que ha puesto en valor que todas las administraciones --regional, provincial y local-- hayan remado para que Albacete albergue este evento, con el apoyo de los patrocinadores.

Tras recordar que el Amiab, hasta hace cuatro años, no había jugado nunca una Final Four en 37 años de historia, ha recordado que los partidos serán el 3 y el 4 de mayo viernes y sábado a las 16.00 y a las 18.30 horas, en el pabellón de Lepanto.

De igual modo, ha reparado en el "esfuerzo brutal" que se ha realizado para que este evento tenga la máxima repercusión, habiéndose conseguido que se televise en Teledeporte y en streaming por RTVE Play.

"La estimación es que superaremos el millón de personas como impacto pero no sólo nos hemos preocupado de que llegue al público generalista, hemos intentado que también llegue a la población local", ha dicho Sáez, que ha indicado que se va a poner en marcha una 'Fan Zone' todo el fin de semana en el corazón de la ciudad, en la plaza del Altozano, "para que toda la ciudadanía de Albacete que no pueda o no se haya enterado de que se está celebrando en el pabellón de Lepanto este evento, lo pueda vivir desde el corazón de la ciudad".

"Esto es un broche al trabajo diario de la promoción del deporte adaptado, al trabajo que hacemos con las escuelas deportivas, con las familias de las personas con discapacidad, con los itinerarios personalizados de cada deportista, con las charlas en colegios", ha destacado el director de Amiab, que ha redundado en que lo que se va a ver en Albacete servirá para que las personas con discapacidad y sus familias puedan ver que "no hay límites para sus hijos o sus hijas, que pueden llegar a hacer lo que hacen estos campeones".

PAGE CELEBRA EL LOGRO

Por su parte, Emiliano García-Page ha mostrado el agradecimiento del Gobierno regional por el hecho de que Albacete albergue esta final. "Llegar hasta aquí ya es un ejemplo para muchísima gente en la sociedad actual".

"Llegar a tener ya esta celebración en Albacete ha sido todo un logro, de ingeniería federativa, de diplomacia deportiva, no está la cosa fácil en este sentido, pero lo cierto y verdad es que va a ser un eslabón muy importante en la cadena, que queremos que termine siendo también muy de éxito, que es la celebración de este año especial para la región en materia deportiva, la región europea del deporte", ha indicado.

Dicho esto, ha disertado sobre el hecho de que la sociedad requiere de ejemplos, de imágenes, "en definitiva de iconos, que señalan lo que está bien, aunque solo sea para que quede claro lo que no está tan bien".

"Estamos repletos todos los días de información negativa, de elementos de corrupción, lamentablemente también en el ámbito del deporte, de problemas, como digo, de conflictividad innecesaria, de gente que habla apropiándose de conceptos que tendrían que ser más objetivos", ha comentado García-Page.

Dicho esto, y tras incidir en la necesidad de incentivar "valores positivos, valores ejemplarizantes en la sociedad actual", ha dicho que el esfuerzo de Amiab "se va a reconocer, no solo en Albacete".

"Vaya como vaya, vais a tener el cariño, el respeto de todo el mundo y el reconocimiento, pero nos gustaría compartir con vosotros este éxito que será un aldabonazo más para el objetivo de fondo que nos interesa a todos, que es vuestro éxito pero fundamentalmente el éxito del mensaje que encerráis", ha concluido.

GRAN ACONTECIMIENTO

Por último, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha resaltado que la Final Four de Baloncesto en Silla de Ruedas será un gran acontecimiento deportivo, social y económico para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha deseado mucha suerte al Amiab Albacete de cara a esta Final Four y se ha mostrado "convencido de que el equipo conseguirá alzarse con el máximo premio europeo por tercera vez y de forma consecutiva".

Amador Pastor ha recordado igualmente a los integrantes del BSR Amiab que son "fuerza, voluntad y esfuerzo", al tiempo que les ha explicado que, en lo deportivo, transmiten los valores intrínsecos a su práctica; en lo social, hacen que avancemos como comunidad rompiendo barreras; y en lo humano, contribuyen a que seamos cómplices de sus éxitos.