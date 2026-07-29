C-LM vive "relativa calma" en incendios y la superficie quemada supera en un 97% la media del último decenio

Terreno quemado por el incendio forestal, a 23 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Según fuentes del gobierno regional, el fuego de La Mierla, que cumple su primera semana activo y que ya ha calcinado unas 32.000 hect - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha vive "una relativa calma" en materia de incendios aunque la superficie quemada asciende a 40.000 hectáreas, lo que supone un 97 por ciento más de la media de hectáreas quemadas del último decenio, unas 32.000 arrasadas en el incendio de La Mierla.

Tal y como ha trasladado a los medios la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, desde Los Yébenes (Toledo), la región anota 880 incendios hasta el momento, "un 11% más de la media de los incendios que ha tenido la región a lo largo del tiempo".

Respecto a los incendios de Ávila y Madrid y que van "evolucionando bien", ha afirmado la consejera que "todavía les queda bastante trabajo por delante", esperando que este miércoles se consolide el perímetro de los mismos para que no haya "ningún susto", ya que a partir de mañana viene otra de calor y la previsión de vientos de más de 50 kilómetros por hora.

En el Valle del Tiétar, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya no está trabajando sobre el terreno, pero sí con analistas y con personal cualificado desde el punto de vista técnico ayudando a la decisión y a la gestión del control de estos incendios.

Sobre el incendio forestal de La Mierla en Guadalajara, el Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne este miércoles con todos los alcaldes para abordar los daños que han sufrido los municipios, teniendo en cuenta que no ha habido ningún daño personal y ninguna vivienda se ha visto afectada.

"Todos los vecinos y vecinas de los 34 municipios que fueron evacuados cuando han vuelto a sus casas se han encontrado sus casas en pie y con todos sus elementos disponibles", ha reafirmado.

En el caso de los ganaderos, se hizo una recogida muy importante del ganado extensivo que había en esta zona y que se ha ido atendiendo con convoys especiales para la alimentación del ganado.

UN RETÉN EN ALMOROX

En Almorox, donde los vecinos de las dos urbanizaciones evacuadas ya volvieron a sus casas, hay un retén para evitar que, con el viento o con las temperaturas, pueda haber algún nuevo punto de emisión.

Además, se sobrevuela la zona con cámaras térmicas y drones "para detectar cualquier área caliente que pueda haber y que pueda ocasionar algún problema".

Respecto a las causas de los incendios de Almorox y La Mierla, ya se han elevado los informes correspondientes sobre el análisis de los mismos a los juzgados correspondientes.

"Se tendrán que iniciar las diligencias previas que se estimen y evidentemente la Junta de Comunidades se va a personar, porque son acciones, que en el caso de que haya un culpable, tiene que caer todo el peso de la ley sobre los responsables", ha remarcado la consejera.

Son "daños incalculables", que no solo afectan a infraestructuras y al medio natural sino que también afectan al cambio climático, tras la liberación "brutal" de CO2.

La máxima pena que puede tener haber provocado un incendio forestal son 20 años de cárcel, ha precisado la consejera.