Lorenzo Silva firma 'Las fuerzas contrarias':"La pandemia descubrió fracturas sociales de las que no éramos conscientes".

Le gustaría mandar a Bevilacqua y Chamorro fuera de España para su próxima investigación

El escritor Lorenzo Silva regresa a las librerías con 'Las fuerzas contrarias' (Destino), su "primera novela sobre la pandemia", que en su opinión dejó al descubierto "una serie de fracturas que ya existían" en la sociedad y de las que a lo mejor las personas no eran "conscientes".

"(Los protagonistas y sus compañeros) no solo luchan contra esa fuerza contraria que representan los criminales, sino que también lo hacen contra las carencias del propio sistema para el que trabajan y de la sociedad en la que viven y también con las dificultades que existen entre sus ciudadanos", ha señalado el autor en un encuentro con los medios en Illescas (Toledo).

La historia constituye la catorceava entrega sobre las investigaciones de Rubén Bevilacqua ('Vila'), subteniente de la Guardia Civil en la Unidad Central Operativa (UCO) y su eterna pareja profesional, la brigada Virginia Chamorro. Está ambientada en la pandemia, durante la que los protagonistas deben esclarecer dos crímenes.

No es la primera vez que el escritor escribe sobre el COVID-19, ya lo hizo con su 'Diario de la alarma', donde narró sus observaciones de los primeros 50 días de confinamiento; y, junto a Noemí Trujillo, con 'La forja de una rebelde'. Según ha explicado, decidió comenzar a escribir esta historia porque un amigo le comentó por aquellos días de pandemia que se estaban encontrando cadáveres y los médicos estaban certificando las defunciones desde el portal. "Qué mejor momento para cometer un crimen que cuando la muerte galopa desbocada por las calles", ha indicado.

Ante los periodistas, ha puntualizado que uno de los guardias civiles que aparecen en la novela se llama Víctor Caballero en honor a un guardia civil de Teruel (Aragón) que murió en un enfrentamiento contra un criminal armado. Su hermano le pidió que como homenaje bautizara a algún personaje con su nombre y él accedió. Por este lado, ha recordado cómo a día de hoy ni guardias civiles, ni policías, ni militares están considerados como profesión de riesgo en España, algo que considera como una "asignatura pendiente", y ha criticado que el país no sea "generoso con quienes se la juegan".

Preguntado sobre si la elección de víctima --una persona mayor-- supone una crítica hacia la política que se siguió en la atención a los mayores durante la pandemia, Lorenzo Silva ha querido dejar claro que los personajes "no son marionetas" suyas, pero que a nivel personal él considera que no se tomaron las "precauciones debidas" y que todo el mundo "se vió desbordado", incluidos "todos los responsables", que no se hubieran visto "desbordados" de esa manera "si hubieran sido un poco más previsores".

"A partir de ahí pues ya las responsabilidades en cada caso son puntuales. Si hablamos de los mayores y de las residencias los resultados son pavorosos en todas las comunidades autónomas. Y hay algunas de las que se habla más, pero hay otras de las que no se habla y los resultados son más pavorosos todavía", ha recalcado.

Asimismo, preguntado sobre su opinión sobre cómo se ha tratado a los trabajadores esenciales, entre ellos los guardias civiles, el autor se ha remitido a un libro que leyó hace poco, 'Quien tiene miedo muere a diario'. Este recoge las memorias del magistrado Giuseppe Ayala, que actuó como fiscal jefe del 'maxiproceso' contra la mafia siciliana, en el que algunos defensores de la ley "murieron asesinados y los demás fueron relegados al ostracismo". "Y esta ingratitud hacia los servidores públicos, pues me parece... Bueno, los italianos y nosotros somos bastante cercanos", ha afirmado.

30 AÑOS JUNTO A LOS "DOS MEJORES AMIGOS" QUE LE HA DADO LA VIDA

A su parecer, los que como él se dedican a "narrar el mundo" que les rodea tienen "un cierto deber" de afrontar la narración de la pandemia "pese a los inconvenientes" ahora que han pasado cinco años del estallido del COVID-19 y ya hay "perspectiva". Aunque reconozca que fue una experiencia "que a todo el mundo le trae malos recuerdos", el escritor ha reivindicado el "impacto transformador" que tuvo "en sentidos no necesariamente negativos o no necesariamente desfavorables".

Así, ha recordado que leyó El Quijote con su hija menor por quinta vez durante la pandemia, relectura "presente" en la novela. En este sentido, ha incidido en la cercanía de Illescas (Toledo), lugar donde se sitúa (en parte) la acción de la novela, y Esquivias (Toledo), la casa donde Miguel de Cervantes escribió El Quijote. "Una de las cosas que tenía en la cabeza cuando creé (a Bevilacqua y Chamorro) era que iba a escribir una historia de caballeros andantes del siglo XX, que han pasado al XXI, porque hay algo de ese 'quijotismo' y de esa 'caballería andante' en la labor de los guardias civiles", ha observado.

Por esta parte, Lorenzo Silva ha señalado que no se siente "prisionero" de su pareja de guardias civiles y que precisamente le han dado "la libertad" para poder "transitar" otros caminos y escribir "cosas raras", donde también ha encontrado lectores. Para él, los 30 años que se han cumplido desde la concepción de su pareja de guardias civiles han sido tres décadas en compañía de "dos de los mejores amigos" que le ha traído la vida, "amigos imaginarios", pero "muy favorables" para su existencia y su oficio como escritor.

Tras 30 años, ha observado que el Cuerpo tiene mejores medios, aunque no les "sobran", y que a su plantilla a llegado "gente muy variopinta que representa mejor la diversidad de la sociedad española" y ha hecho hincapié en la extensa formación de los nuevos guardias civiles. Además, ha reflexionado sobre cómo incluir a Virginia Chamorro en su historia desde el principio fue su "mayor acierto", ya que ha podido contar a través de ella la "gran transformación de la sociedad española", donde la mujer ha pasado de "ocupar un lugar doméstico o subalterno" a poder representar posiciones de autoridad.

A Bevilacqua todavía le quedan varios años para cumplir edad para jubilarse. Preguntado por Europa Press por futuros posibles escenarios, Lorenzo Silva ha señalado que le gustaría mandar a Bevilacqua y a Chamorro fuera del país y que está atento a lo que sucede en Ucrania, a donde España ya ha enviado guardias civiles.