Lori Meyers actuará en Toledo el 21 de enero de 2027 de la mano de Vibra Mahou

Archivo - Lori Meyers. - LOVE TO ROCK - Archivo

TOLEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco años después de su último trabajo con música inédita y tras casi tres décadas sobre los escenarios, Lori Meyers regresará en 2027 a las salas de la mano de Vibra Mahou, con parada en el Círculo de Arte de Toledo el 21 de enero.

La consagrada banda granadina, un icono de la música indie nacional, será una de las protagonistas de la Gira Vibra Mahou 2027.

El tour presentará por primera vez en directo los temas de Disonancia, su nuevo álbum de estudio, pasando por hasta siete ciudades españolas entre enero y febrero de la mano de la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas.

Las entradas para todas las fechas de la gira saldrán a la venta el jueves 12 de noviembre, ha informado Vibra Mahou en un comunicado.

Sus canciones han acompañado a varias generaciones y han convertido a Lori Meyers en uno de los nombres imprescindibles de la música española.

Ahora, la Gira Vibra Mahou les brinda la oportunidad de volver a reunirse con su público en la cercanía de las salas, tras más de 15 años conquistando grandes recintos y festivales.

Esta experiencia cinco estrellas arrancará el 15 de enero en la sala Andén 56 de Burgos, seguirá el 21 de enero en el Círculo de Arte de Toledo, y el 23 de enero cerrará el mes en la Sala Totem de Pamplona.

Ya en febrero, la Gira Vibra Mahou aterrizará el día 12 en el Teatro Albéniz de Gijón, el 13 en el Teatro Carrión de Valladolid, el 18 en Teatro Eslava de Madrid y pondrá el broche de oro con el mejor directo de la banda en casa, el 28 en la sala Industrial Copera de Granada.