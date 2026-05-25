La La Love You, Sexy Zebras, Siempre Así y Niña Pastori completan la oferta musical de la Feria de Tomelloso en agosto

Archivo - El grupo La La Love you. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL 25 May. (EUROPA PRESS) -

El cartel musical de la Feria y Fiestas 2026 de Tomelloso del 25 al 29 de agosto lo protagonizan La La Love You, Sexy Zebras, Siempre Así y Niña Pastori.

El concejal del área, Manuel Marquina, ha presentado un cartel que, según ha destacado, combina pop, rock, espectáculos infantiles, sevillanas y flamenco, configurando "una feria de todos y para todos".

Marquina ha mostrado su ilusión por desvelar el "plato fuerte de nuestra feria y fiestas", en referencia al conjunto de grandes conciertos y espectáculos musicales programados, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El responsable municipal ha subrayado que se ha diseñado una programación transversal, potente y pensada para todos los públicos, con el objetivo de que Tomelloso "cante, baile, recuerde y se emocione". La programación musical comenzará el martes 25 de agosto con una noche dedicada al rock transgresivo de Extremoduro y al recordado Robe Iniesta, de la mano del grupo Pedrá.

El miércoles 26 de agosto llegará una jornada doble y simultánea. La Plaza de España acogerá la tradicional Revista de Variedades, que incluirá la participación del artista local Chem, mientras que el Estadio Municipal Paco Gálvez será escenario del espectáculo infantil Reinas K-Pop.

El jueves 27 de agosto también ofrecerá doble cartel con las actuaciones de La La Love You y Sexy Zebras, dos de los nombres destacados de esta edición.

La programación continuará el viernes 28 de agosto con la actuación del grupo sevillano Siempre Así y concluirá el sábado 29 de agosto con el flamenco-pop de Niña Pastori.

Marquina ha avanzado además que próximamente se dará a conocer toda la información detallada sobre la venta de entradas, con precios muy populares, así como el resto de actividades culturales, institucionales y deportivas que completarán el programa de la Feria de Tomelloso 2026.

El concejal también ha recordado otros eventos musicales previstos para este verano organizados por distintas entidades y empresas locales en colaboración con el Ayuntamiento, entre los que figuran el Festival Vive Mancha, la Noche de Rock con Burning, La Frontera y Javier Ojeda, además del Zodiac Festival y el Festival de Bandas y Grupos Locales.