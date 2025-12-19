'Lucidum Natura', el espectáculo de luz y sonido en Albacete, se podrá disfrutar hasta el 6 de enero

Lucidum Natura en Albacete - AY ALBACETE

ALBACETE 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha inaugurado en los Jardinillos el espectáculo de luz y sonido 'Lucidum Natura', una de las más importantes novedades de la programación navideña de este año en la ciudad, que podrá disfrutarse hasta el 6 de enero con entrada gratuita desde las 18.00 hasta las 22.00 horas.

Acompañado de los concejales de Cultura y Proximidad, Elena Serrallé y Carlos Calero, Serrano ha animado a todos los vecinos y visitantes a conocer "este espacio mágico e inmersivo donde se realizan proyecciones sobre elementos vegetales y animales fabricados artesanalmente, con acompañamiento de sonidos envolventes". "Toda la familia disfrutará de una escenografía sorprendente y llena de sensibilidad, en el entorno magnífico de nuestros Jardinillos".

El alcalde ha dicho que "Albacete se ilumina por Navidad, y queremos que cada rincón sea una ocasión para compartir y disfrutar juntos", tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Para tener las fiestas más vivas y participativas hemos preparado la iluminación especial, sobre todo en la calle Ancha, las actividades culturales en calles y plazas de todo el municipio, una gran oferta de ocio y diversión en el Recinto Ferial, y también este 'Lucidum Natura' que sin duda va a ser uno de los grandes alicientes de esta Navidad".

Más de doscientas piezas artesanales de animales, plantas y formas orgánicas dan vida a una docena de escenas repartidas por los parterres y otras zonas del parque, basados en la luminiscencia y con un sonido envolvente y sugerente.

Los elementos están fabricados en seda de alta densidad pintada a mano, y les acompañan miles de puntos de luz de ultra bajo consumo, con sonido inmersivo y efectos especiales para un paseo onírico donde fauna y flora se transforman y se visten de Navidad.

El alcalde ha insistido en que "la ciudad viste sus mejores galas en estas fechas navideñas, y ofrece las mejores experiencias para que los albaceteños y quienes nos visitan vivan estos días de una manera muy especial". "El objetivo es promover el ambiente navideño sano y participativo, y también ayudar al comercio y a la hostelería de la ciudad", ha afirmado.