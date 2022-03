Este lunes juzgan a un hombre en Albacete por maltratar y violar a su pareja, enfrentándose a 18 años de cárcel

ALBACETE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar este lunes, 21 de marzo, a P.D.B.R., para quien la Fiscalía solicita más de 18 años de prisión, tras ser acusado de violar y maltratar física y psicológicamente a su pareja.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron entre octubre de 2017 y 2018, año durante el que el acusado, P.D.B.R., mantuvo una relación con la denunciante, A., la cual tenía 14 años.

Relación que estuvo marcada por los insultos y las amenazas que el acusado le profería a A., diciéndole "puta", "gorda" o "cornuda". Asimismo, eran habituales las agresiones donde P.D.B.R. cogía a su pareja del cuello y la lanzaba contra la pared o el armario, dándole bofetadas y patadas, muchas veces delante de la madre y las amigas de la menor.

Igualmente, una vez la relación había finalizado, el acusado y A. quedaron para hablar en casa de P.D.B.R., momento en que el procesado cogió a la menor del brazo y la llevó hasta la habitación, donde la desnudó y comenzó a violarla.

Las amigas de A., al ver que no bajaba ni contestaba el teléfono, comenzaron a lanzar piedras contra la ventana, situación que la denunciante aprovechó para quitarse al procesado de encima y correr hasta la puerta, siendo alcanzada por P.D.B.R., que le dijo, según la acusación, que "hasta que él no acabara no se iba", violándola de nuevo.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años por el que piden 14 años de prisión.

Por los cuatro delitos de maltrato de obra en el ámbito familiar, el Ministerio Fiscal solicita dos años y 18 meses de prisión, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por siete años y la prohibición de acercarse a A. a menos de 500 metros durante ocho años.

Por el delito de maltrato físico y psíquico habitual en el ámbito familiar piden dos años de prisión, la privación a la tenencia de armas por cuatro años y tres meses y la prohibición de aproximarse a la denunciante a menos de 1.000 metros durante cuatro años.

Por último, la Fiscalía solicita la pena de tres meses de multa con cuota diaria de 12 euros y la prohibición de acercarse a A. a menos de 1.000 metros por seis meses, por un delito leve continuado de injurias.