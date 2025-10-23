El lunes se publicarán las bases de la convocatoria de ayudas de la Junta a las salas de cine, dotada con 400.000 euros

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha avanzado que el próximo lunes se publicarán las bases de convocatoria a las salas de cine, que estará dotada con 400.000 euros.

Así lo ha avanzado el titular regional de Cultura en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de Abycine, donde ha admitido que las salas de cine hoy en día necesitan "un apoyo importante".

"Son fundamentalmente la vía de acceso o una de las primeras vías de acceso para que los ciudadanos puedan acercarse a la industria cinematográfica", ha reconocido.