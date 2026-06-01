Luz Casal y Ultraligera, entre los artistas que actuarán en junio en Ciudad Real

El concejal de Cultura de Ciudad Real, Pedro Lozano. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura en Ciudad Real, Pedro Lozano, ha destacado la amplia oferta en este mes de junio en la ciudad, un mes en el que se celebra el Festival 'Arena Viva', por el que desfilarán artistas como Luz Casal el día 13 y un festival indie con varios grupos entre los que se encuentra Ultraligera el día 20.

Así, comienzan este mes los denominados 'Lunes del Arco', con un total de cinco conciertos: Chema Saiz el día 1; Luisa Sello (flauta) y Gianni Fassetta (acordeón), el 8; Carlos Bica el día 15; el Dúo Lignum el 22; y el ciclo se cerrará con la actuación del Dúo Pardis, el 29. Y en otro de los escenarios clásicos de verano, el Templete de los Jardines del Prado, la Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real comenzará su ciclo de conciertos el jueves 25.

Por el Teatro Quijano pasarán numerosos eventos desde este mismo martes día 2 en el que se celebrará una gala conmemorativa del 40 aniversario de la Universidad regional. A partir de esa jornada se sucederán actuaciones que ponen el final de temporada a las academias y entidades que se dedican a la enseñanza de las artes escénicas: Escuela Carmen Macareno, Esperanza de los Reyes, Raquel Bernaola, Mousiké y Centro Babel.

Y de igual forma la música protagoniza también la oferta del Quijano, con numerosas actuaciones del Grupo de Mayores de Zarzuela, la Asociación de Amigos de Javier Segovia, el IES Santa María de Alarcos, el festival de teatro musical 'Entre bastidores' o el concierto 'Mythos' de la Banda Sinfónica Ateneo, además del grupo "Revolver" que tiene ya las entradas agotadas, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Y en este mes, la programación cultural crece con la apuesta de la concejalía de Festejos por un nuevo evento en la ciudad. El Festival 'Arena Viva' que ha programado cuatro actuaciones en la Plaza de Toros. La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha señalado que esta iniciativa viene a mostrar "el enorme potencial que tiene la plaza de toros como espacio multifuncional".

Arena Viva comenzará el sábado 4 con la fiesta La Flamenca; el 13 actuará Luz Casal; el día 20 se celebrará un festival indie con varios grupos entre los que se encuentra Ultraligera; y la programación se cerrará el 11 de julio con el humor de Javier Aguilera y Carlos Meni.

Mar Sánchez ha querido destacar el importante impulso que está teniendo la capital en cuanto a la organización de grandes eventos musicales, este año con aforos completos en las actuaciones de Fito, Taburete, Revolver o Café Quijano, entre otros. La edil ha apuntado que en esa línea de trabajo va a seguir avanzando el equipo de gobierno para que la ciudad siga mostrando su capacidad. De hecho, señalaba, "cada vez más promotores nos miran como una plaza atractiva para sus espectáculos".