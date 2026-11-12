Luz verde a la nueva Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha con la abstención de PP y Vox

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en las Cortes. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una nueva ley, a propuesta del PSOE, que permitirá incrementar un 20% las ayudas económicas a las personas en situación de dependencia y actualizar los precios de los servicios asistenciales, entre las críticas del PP, que considera insuficientes las medidas, y de Vox, que reclama que estas prestaciones se destinen exclusivamente a familias españolas.

La norma, que ha recibido el respaldo del PSOE y la abstención de PP y Vox, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027 y supondrá una aportación adicional de más de 32 millones de euros.

El diputado socialista Pablo Camacho ha defendido una reforma que pretende mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y reforzar el sistema regional, que actualmente cuenta con más de 82.000 beneficiarios y 120.000 prestaciones.

Según ha destacado, el presupuesto destinado a dependencia ha pasado de 372 millones en 2015 a casi 700 millones en la actualidad.

La nueva normativa contempla incrementar un 20% las cuantías máximas y mínimas de las prestaciones económicas. En este sentido, ha citado como ejemplo la ayuda de asistencia personal, que pasará de 822 a 986 euros.

También se actualizarán los costes de referencia de los servicios residenciales, centros de día y promoción de la autonomía personal.

Además, la ley establece incrementos en los precios de los conciertos sociales, con subidas del 16,7% para plazas residenciales de grado III, del 11,1% para grado II y del 34,6% en centros de día.

Camacho ha defendido que estas medidas permitirán adecuar la financiación pública a los costes reales de los servicios y garantizar su sostenibilidad económica.

Desde el PP, José Martín-Buro ha considerado que la propuesta "se queda muy corta" y ha acusado al Gobierno regional de utilizar la dependencia como propaganda política.

Ha denunciado recortes y falta de ejecución presupuestaria, asegurando que aumentar las cuantías resulta insuficiente si no se garantizan profesionales, servicios disponibles y una administración capaz de responder a tiempo.

Por su parte, David Moreno, de Vox, ha criticado que la tramitación por lectura única haya impedido introducir enmiendas y ha defendido que las ayudas se destinen exclusivamente a familias españolas.

Finalmente, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha agradecido la iniciativa socialista y ha defendido que Castilla-La Mancha lidera la gestión de la dependencia.

Asimismo, ha reprochado al PP los recortes aplicados durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal y ha pedido a la oposición que reconozca los avances del sistema regional.

YOLANDA VALDEOLIVAS, PROPUESTA PARA EL CONSTITUCIONAL

Previamente a este debate, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la candidatura de Yolanda Valdeolivas García como magistrada del Tribunal Constitucional, a propuesta del PSOE, para su remisión al Senado.

La candidatura ha obtenido 17 votos a favor y 12 en blanco, quedando así designada como candidata de Castilla-La Mancha al Alto Tribunal.