Maestre denuncia que la CE ha decidido "suprimir" los fondos destinados a las zonas rurales y la prevención de incendios

TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha denunciado este lunes que la Comisión Europea, presidida por el PP de Ursula von der Leyen, ha decidido "suprimir" los fondos destinados a las zonas rurales y también a la prevención de incendios incluidos en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, Maestre ha pedido "seriedad, rigor y respeto" a la hora de abordar asuntos como los incendios forestales y ha calificado de "inadmisible" que "con tal de sacar tajada política", el PP se aproveche de una tragedia tan grande en España.

Ha trasladado la solidaridad del PSOE de Castilla-La Mancha a todas las comunidades autónomas perjudicadas por estos incendios y ha exigido al PP que "abandone la política del todo vale".

Con ello, Maestre ha citado el informe del Tribunal Europeo de Cuentas sobre la gestión de los fondos destinados a incendios y ha lamentado que la eurodiputada 'popular', Dolors Monserrat, "lo sacara a colación ayer, pero tergiversándolo, contando mentiras".

Maestre ha recordado que como se expone claramente en dicho informe, el 75 por ciento del presupuesto para extinción de incendios procede de fondos europeos, en concreto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y ha explicado que el PP "ha borrado" la financiación de las tareas de prevención y extinción de incendios del borrador del futuro marco financiero plurianual de la Unión Europa (UE) para el periodo 2028-2034.

Un recorte que ha incidido en denunciar y que no es más que "la hoja de ruta del PP", que se caracteriza nuevamente "por suprimir fondos públicos en las zonas rurales, en las zonas más despobladas y en el medio rural".

Así, ha subrayado que cada vez que el PP diga que cuenta con una propuesta en defensa del campo, hay que pedirle que "impida", también en Europa, el recorte del 45 por ciento de los fondos directos de la Política Agraria Común (PAC), según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Cada vez que el PP señale a alguien sobre la falta de inversiones en las zonas rurales, le diremos que por qué se han cargado el segundo pilar de la PAC, que es el que se dirige a las zonas despobladas, y cada vez que se le llene la boca le diremos que no están autorizados", pues son los 'populares' los "responsables y las manos ejecutoras de esos recortes".

Del mismo modo que cuando utilizan situaciones como la existente con la enfermedad de la lengua azul, en España y en Castilla-La Mancha, en el PP de Núñez "se equivocan señalando al culpable, pues le hemos pedido a la Comisión Europea que financie vacunas para prevenirla y ayudas, y la respuesta del PP ha sido clara: no".

ARANCELES

Asimismo, Maestre ha exigido a la presidenta de la Comisión Europea que rectifique el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos que impone aranceles unilaterales a los productos agroalimentarios europeos, y ha alertado de la preocupación en Castilla-La Mancha entre los productores de vino, aceite o queso manchego.

"La competencia y la que ha tomado la decisión de rendir a Europa ante Estados Unidos ha sido la presidenta de la Comisión, y tiene que ser ella quien deshaga el entuerto", ha continuado, si bien ha asegurado que los socialistas en Europa vamos a trabajar para que lo revierta.

Todo debido a la negociación "tan negativa" en la que no solo no hay aranceles cero, sino que "nosotros vamos a pagar mínimo un 15 por ciento de arancel a todos los productos y ellos no van a pagar aranceles metiéndonos todo el producto alimentario que quieran", ha aseverado.