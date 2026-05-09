Maestre reivindica el papel fundamental de la Unión Europea en la transformación social y económica de España y de C-LM

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre - PSOE

TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, en el marco de la celebración del Día de Europa, cuando se cumplen 40 años de la adhesión de España, ha destacado la importancia histórica y estratégica que ha tenido la pertenencia de España a la Unión Europea (UE) durante estas últimas cuatro décadas.

Desde Bruselas, Maestre ha recordado que el camino recorrido junto a las instituciones europeas ha sido la base de la transformación social y económica de nuestro territorio, y ha aseverado que la UE "nos ha dado crecimiento, prosperidad e igualdad", señalando que gran parte de los recursos y derechos de los que hoy disfruta la ciudadanía en Castilla-La Mancha se han alcanzado gracias a los fondos europeos y al apoyo comunitario.

Asimismo, ha hecho hincapié en que esta relación no ha sido unidireccional. En este sentido, ha subrayado que España también ha aportado su identidad, sus valores y su cultura, convirtiéndose en un referente político. "Hemos crecido en democracia", ha afirmado Maestre, quien ha puesto en valor cómo el país se ha consolidado como un ejemplo de Estado del bienestar y de derecho ante sus socios internacionales.

De igual manera, ha puesto el foco en la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha, que ha cumplido cinco años de vigencia, y la ha señalado como un ejemplo de éxito que se ha exportado a Europa para demostrar cómo, a través de la voluntad política y el uso eficiente de los fondos estructurales, se puede combatir el reto demográfico.

Maestre ha concluido que la inversión en servicios sanitarios, sociales y educativos, financiados también por Europa, a través de los fondos estructurales, entre otros, ha servido para garantizar la plena igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia. "Eso también es Europa", ha zanjado.