Mahle mantiene en 170 los despidos del ERE en su planta de Motilla del Palancar en la segunda reunión de negociación

Archivo - Protesta contra el ERE en Mahle. - CCOO - Archivo

CUENCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la compañía Mahle ha mantenido en 170 el número de despidos de su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su planta de Motilla del Palancar, durante la segunda reunión de negociación con la parte social mantenida este viernes.

Así lo ha trasladado la central sindical CCOO, apuntando que la empresa ha expuesto mediante una consultora externa las causas acreditativas del expediente de regulación de empleo, fundamentalmente productivas y organizativas.

Todo ello, según la propia compañía, enmarcado en la crisis del automóvil eléctrico y la no consecución de nuevos proyectos que amortigüen la caída de producción y de contratos, según ha trasladado el sindicato en un comunicado.

El sindicato ha trasladado que la compañía pretende un cambio organizativo de las instalaciones, con el establecimiento de sistemas automáticos de producción, dejando sin utilidad algunas instalaciones como la nave de Campillo.

"No hay una previsión clara y la situación se antoja complicada para la compañía en cuanto a producción en el futuro" ha expuesto el secretario general de la federación de industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Antonio Cuevas, apuntando al riesgo de nuevas pérdidas de puestos de trabajo en 2027.

INFORMACIÓN SOBRE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LA COMPAÑÍA

Cuevas ha explicado tras la reunión que CCOO ha solicitado más información sobre la maquinaria que fue objeto de subvención del Plan Moves por un importe cercano a los 24,5 millones euros.

"Queremos conocer cuál va a ser el destino de esa maquinaria, si va a ser utilizada, o la van a trasladar a otras plantas", ha declarado en este sentido.

Por otro lado el sindicato ha solicitado que se acepte la adscripción de personas voluntarias al expediente de regulación que, de momento, se mantiene en los 170 puestos inicialmente anunciados a amortizar.