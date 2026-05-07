Maldita Nerea, M-Clan, Seguridad Social o El Drogas, entre los 'Conciertos con Encanto' de Diputación de Guadalajara

Archivo - El cantante Carlos González Tarque. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha presentado este jueves una nueva edición del ciclo 'Conciertos con Encanto', que ofrecerá siete actuaciones gratuitas entre el 11 de julio y el 29 de agosto en distintos municipios de la provincia con el objetivo de dinamizar la vida cultural y económica del medio rural.

La diputada delegada de Turismo, Elena Cañeque, ha señalado durante la presentación que esta iniciativa persigue reforzar la oferta cultural estival en los pueblos de Guadalajara y facilitar el acceso universal a espectáculos musicales de calidad, eliminando cualquier barrera económica tanto para vecinos como para visitantes.

El programa contará este año con artistas y bandas de reconocido prestigio nacional como Maldita Nerea, M-Clan, Seguridad Social, El Drogas, La Fuga o Benito Kamelas, además de la actuación de Demarco Flamenco. Todos los conciertos serán gratuitos.

El ciclo arrancará el 11 de julio en Humanes con la actuación de La Fuga y continuará el 18 de julio en Cifuentes con Seguridad Social. El 25 de julio será el turno de Demarco Flamenco en Fuentenovilla, mientras que Benito Kamelas actuará el 1 de agosto en Tórtola de Henares. El Drogas llegará el 8 de agosto a Molina de Aragón y M-Clan ofrecerá su concierto el 15 de agosto en Hontoba. La programación concluirá el 29 de agosto en Horche con Maldita Nerea.

La Diputación destinará alrededor de 245.000 euros a la contratación de los artistas participantes, una cantidad a la que posteriormente se sumarán los costes derivados de la infraestructura técnica, actualmente en proceso de licitación.

Según ha explicado Cañeque, el ciclo ha experimentado un crecimiento progresivo desde su creación y este año amplía el número de conciertos y municipios participantes. Asimismo, ha destacado la elevada demanda de ayuntamientos interesados en albergar las actuaciones y la intención de la institución provincial de ir rotando las sedes para llegar al mayor número posible de localidades.

La diputada ha subrayado también la buena acogida registrada en ediciones anteriores, con una importante asistencia de público procedente tanto de las comarcas cercanas como de otros puntos de la provincia, lo que repercute de forma directa en la actividad de la hostelería, el comercio y el sector servicios.

En esta edición, la mayoría de los municipios seleccionados se incorporan por primera vez al ciclo, con la excepción de Hontoba, localidad que repetirá como sede después de que el concierto previsto el pasado año tuviera que suspenderse debido a las lluvias.

Además de las actuaciones incluidas en 'Conciertos con Encanto', la Diputación de Guadalajara prevé anunciar próximamente la programación musical vinculada a la celebración del Día de la Provincia. Cañeque reconoce que hay numerosas solicitudes de municipios interesados en acoger estos conciertos y que desde Diputación el objetivo es poder llegar a todos ellos.