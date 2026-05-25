Malena Alterio y Pepón Nieto, Mejor Interpretación Femenina y Masculina de los premios Teatro de Rojas de Toledo

Archivo - La actriz Malena Alterio. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Malena Alterio por 'Los amigos de ellos' y Pepón Nieto por 'La comedia de los errores' han sido premiados como Mejor Interpretación Femenina y Masculina, respectivamente, en la 34 Edición de los Premios Teatro de Rojas, correspondientes al año 2025.

La Gala de Entrega de Premios se celebrará para el inicio de la Temporada de Otoño, a finales de septiembre o principios de octubre, en el Coliseo toledano, tal y como ha informado el Teatro en un comunicado.

La Mejor Dirección Escénica ha sido para Andrés Lima por 'La comedia de los errores', el Mejor Texto de Autor Española para Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral y Javier Hernández por 'Los lunes al sol', el Mejor Espectáculo de Teatro ha sido para 'La desconquista' de la compañía Ron Lalá y el Mejor Espectáculo de Danza para 'El cascanueces' del Ballet Clásico Internacional.

El Mejor Espectáculo Infantil y Familia ha recaído (ex aequo) en 'Viaje a Oz. El Musical', de la Trencadis Produccions y en 'Beethoven para Elisa', de Manodesanto Producciones y Teatro Español; el Mejor Espectáculo de Compañías de Castilla-La Mancha ha sido para 'Cerca del Tajo, en soledad amena' de la compañía La Máquina Real; el Mejor Espectáculo de Teatro Lírico ha sido 'Nabucco' de LG Artist Management y el Mejor Espectáculo de Circo para 'Todo lo posible' de compañía Nueveuno.

Estos premios, que celebran ya su trigésima cuarta edición, son otorgados por los propios espectadores del Teatro de Rojas --cerca de 2.000--, que reciben en sus casas la programación del teatro y por los espectadores que han optado por hacerlo a través de internet o presencialmente haciendo uso de las papeletas habilitadas en la taquilla del teatro para tal fin y que hacen que estos premios hayan adquirido, a lo largo de los años, una gran relevancia en el mundo del teatro.

Entre los premiados de anteriores ediciones destacan actores, actrices y directores como Amparo Rivelles, Lola Herrera, Mari Carrillo, María Isbert, Nuria Espert, Carlos Hipólito, Juan Echanove, Emilio Gutiérrez Caba, Javier Cámara, Helena Pimenta, Adolfo Marsillach, Pilar Miró o José Luis Gómez, entre otros.