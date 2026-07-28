Manzaneque vuelve a viajar al siglo XIV del 31 de julio al 2 de agosto con 'Manzanech Medieval 2026' - DIPUTACIÓN TOLEDO

TOLEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural San Clemente ha acogido este martes la presentación de una nueva edición de 'Manzanech Medieval', la propuesta cultural y turística que convertirá a Manzaneque, del 31 de julio al 2 de agosto, en un gran escenario inspirado en el siglo XIV.

El diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, ha participado en el acto junto al alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, y la directora de la Compañía de Teatro Atenea, Olga Sánchez-Dehesa, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, Tomás Arribas ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Toledo con aquellas iniciativas que han utilizado la cultura como motor de desarrollo para los municipios de la provincia y ha señalado que 'Manzanech Medieval' ha representado un "magnífico ejemplo de cómo el patrimonio, la historia, el turismo, la creación artística y la implicación vecinal han podido unirse en un proyecto consolidado y de gran calidad".

El diputado ha destacado que esta cita ha trascendido el concepto de mercado o recreación histórica para convertirse en una experiencia inmersiva en la que todo el municipio se implica para hacer que vecinos y visitantes se sintieran parte de la historia.

Asimismo, ha puesto en valor el apoyo necesario del Ayuntamiento de Manzaneque y el trabajo desarrollado por la Compañía de Teatro Atenea, responsable del proyecto artístico, así como la participación de los cómicos de Manzaneque, las asociaciones locales, artesanos, músicos, recreadores y voluntarios, cuyo esfuerzo ha hecho posible una programación diversa y atractiva.

Arribas ha subrayado que la Diputación de Toledo respalda, sin fisuras, este tipo de iniciativas "porque contribuyen a dinamizar la economía local, promocionar los pueblos de la provincia, preservar el patrimonio histórico y ofrecer nuevas oportunidades al medio rural".

En este sentido, ha animado a los toledanos y a todos los visitantes a descubrir una propuesta que es capaz de conjugar historia, cultura y participación ciudadana. Manzanech Medieval 2026 Manzaneque volverá a convertirse en destino preferente en próximo fin de semana, gracias al apoyo de la Diputación de Toledo, el compromiso del Ayuntamiento y el trabajo e ilusión mostrado por la Compañía de Teatro Atenea.

El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, ha invitado en su intervención a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición de Manzanech Medieval, una cita que, a su juicio, se ha convertido en uno de los acontecimientos más destacados del verano en la comarca y en una oportunidad para mostrar el patrimonio, la historia y la hospitalidad de Manzaneque.

El alcalde ha agradecido el respaldo de la Diputación de Toledo por su compromiso con la promoción de la cultura y el turismo en los municipios de la provincia, así como el trabajo de la Compañía de Teatro Atenea, de su directora, y de todos los vecinos, voluntarios y colectivos implicados en la organización.

Rodríguez ha destacado que el castillo y las calles de la localidad volverán a convertirse durante tres días en el escenario de una experiencia única, capaz de dinamizar la economía local y de atraer a visitantes de toda la provincia para disfrutar de una programación pensada para todas las edades.

Por su parte, Olga Sánchez-Dehesa también ha agradecido a la Institución provincial su apoyo permanente y ha explicado que cada edición de Manzanech Medieval ha sido el resultado del trabajo y la implicación de decenas de personas que, año tras año, han hecho crecer un proyecto que ya forma parte de la identidad del municipio.

"Esta iniciativa ha nacido de la ilusión compartida y del compromiso de un pueblo entero, donde vecinos de todas las edades han encontrado en el teatro una forma de preservar su historia y de construir algo que trasciende el propio espectáculo", ha señalado.

La directora de la Compañía de Teatro Atenea ha destacado que la edición de 2026 volverá a ofrecer una experiencia inmersiva en la que el visitante "no solo contemplará una recreación histórica, sino que pasará a formar parte de ella".

Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, de las asociaciones, artistas, artesanos y voluntarios que participan en la organización, convencida de que "la verdadera esencia de Manzanech Medieval reside en la capacidad de un pueblo para unirse y convertir su historia en una experiencia viva que emociona tanto a quienes la hacen posible como a quienes la visitan".

UN FIN DE SEMANA LLENO DE ACTIVIDADES

La programación incluirá rutas teatralizadas renovadas, mercado de artesanos, pasacalles musicales, recreaciones históricas, talleres en vivo, la Escuela de Caballeros, exhibiciones, las jornadas de la tapa medieval y una cata de vino maridada, además de otras actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

La programación de 'Manzanech Medieval 2026' volverá a ofrecer una completa inmersión en la Edad Media con propuestas para todos los públicos. Uno de los principales atractivos volverá a ser la ruta teatralizada 'De Clérigos y Juglares Picaruelos', dirigida por la Compañía de Teatro Atenea junto a los Cómicos de Manzaneque, que recorrerá distintos escenarios del municipio con más de medio centenar de artistas.

El programa se completará con la participación de asociaciones de recreación histórica, grupos musicales, artesanos y creadores, además de una experiencia singular como la cata de vino maridada a la luz de las velas en Bodegas NOC, que unirá teatro, gastronomía y enología en un formato exclusivo.

Las rutas teatralizadas y la cata de vino contarán con aforo limitado y requerirán la adquisición previa de entrada. Las localidades se pondrán a la venta a partir del 28 de julio a través de la plataforma Giglon.

El precio general de las rutas será de 10 euros, con una tarifa reducida de 7 euros para menores de 12 años y acceso gratuito para menores de 3 años.

La cata de vino maridada tendrá un precio de 25 euros, con una tarifa reducida de 15 euros para menores de 12 años, si bien la organización ha indicado que esta actividad no estará recomendada para menores de 10 años y que los asistentes menores de edad dispondrán de bebidas sin alcohol.

Manzanech 2026 es una oferta que volverá reforzar el atractivo turístico y cultural de la localidad y situará a Manzaneque como uno de los referentes del verano en la provincia.