El I Maratón Imperial de Toledo se estrena en la capital el domingo 15 con más de 3.200 inscritos de 20 nacionalidades

Presentación de la Maratón Imperial de Toledo - EUROPA PRESS

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I Maratón Imperial de Toledo se estrena en la capital castellanomanchega el próximo domingo 15 de noviembre superando los 3.000 inscritos, con corredores de más de 23 nacionalidades que disfrutarán de la práctica deportiva recorriendo "en cada zancada" todos los barrios de la ciudad.

Han presentado la prueba en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; el concejal de Medioambiente, Río Tajo Y Deportes, Rubén Lozano, y el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste.

La prueba contará con la distancia clásica de 42 kilómetros y 195 metros, una modalidad por parejas, en la que dos corredores se repartirán el recorrido, y la modalidad Ekiden, que permitirá completar la distancia entre cuatro integrantes de un mismo equipo.

La salida partirá del Mirador del Valle y la meta estará situada en el Paseo Imperial de la Vega, con tres horas diferentes de salida. A las 9.00 horas tomarán la salida los corredores de maratón, que cubrirán la distancia completa de los 42 kilómetros y 195 metros.

A las 9.12 horas lo harán los atletas en handbike, para intentar que ese descenso por el Valle no entrañe ningún riesgo. Y a las 9.15 horas lo harán los corredores que van a participar en la modalidad de relevos en parejas o en la modalidad Ekiden, en la que corren cuatro participantes.

El tráfico se verá afectado, de tal manera que habrá un corte en la zona de la carretera del Valle desde las 7.00 horas hasta las 10.30 horas aproximadamente.

Desde la Policía Local están informando a hoteles y diferentes estamentos de la ciudad de las medidas del recorrido y pidiendo que "ese día se trate de restringir al máximo la movilidad de vehículos en la ciudad".

Se instalarán 1.500 conos, se van a movilizar unos 200 auxiliares, con puestos de policías "en los puntos más delicados para garantizar esa fluidez del tráfico". Se van a pedir 200 voluntarios y se instalarán 350 vallas y señales de tráfico.

LA ILUSIÓN DE MUCHOS CORREDORES

El edil de Deportes ha puesto en valor que el recorrido está diseñado "para disfrutar de la ciudad en cada zancada pasando por casi todos los barrios". Así, ha destacado que "se trata de un evento que permanecía en los sueños de algunos, que yacía en algunas carpetas llenas de polvo y que a nueve días, es la ilusión de muchos corredores que soñamos con cruzar una meta más".

Por su lado, el alcalde de la ciudad ha señalado que tiene "mucho sentido" que Toledo tenga su primera maratón, confiando en que sea la primera de muchas y poniendo en valor el retorno turístico y económico que tendrá para la ciudad esta prueba.

Asimismo, el vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha señalado que la historia, el patrimonio y la belleza de las calles de la ciudad "convierten esta prueba en una experiencia deportiva que va mucho más allá de la competición". "Estamos convencidos de que los atletas y los ciudadanos van a recibir esta iniciativa con los brazos abiertos".

Por su lado, Carlos Yuste ha subrayado su potencial para convertirse en una de las grandes citas nacionales del atletismo popular.

Asimismo, ha avanzado que la próxima semana se publicará la resolución definitiva de estas ayudas, que se convocan anualmente para apoyar la organización de acontecimientos deportivos, con una dotación de 250.000 euros, destinados a apoyar 137 iniciativas.