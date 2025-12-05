La I Maratón de Toledo, con previsión de 5.000 participantes, constará de 42 km por los principales barrios de la ciudad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado hoy la primera Maratón de Toledo. - AY TOLEDO/OSCAR HUERTAS

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado la primera Maratón de Toledo, que ha definido como "un sueño colectivo", tendrá una única vuelta de 42 kilómetros y 195 metros que atravesará los principales barrios y enclaves de la ciudad.

Se trata de "una gran cita deportiva que transformará la ciudad" y que se celebrará el 15 de diciembre de 2026. Velázquez, acompañado del concejal de Deportes, Rubén Lozano ha agradecido el trabajo del Patronato Deportivo Municipal, de las instituciones colaboradoras y de las empresas implicadas, destacando que la maratón nace de una suma de esfuerzos en un año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte, un reconocimiento que ha impulsado la participación ciudadana.

"Hemos batido todos los récords en número de usuarios del Patronato y esto no es algo de un día, quien prueba el deporte se engancha y continúa", ha afirmado.

El alcalde ha defendido la apuesta institucional por el "deporte total", promoviendo actividades para todas las edades, capacidades y disciplinas y ha señalado, además, que el trabajo de este año dejará "una huella muy positiva y un legado para el futuro".

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, por su parte, ha presentado los detalles del recorrido. Tendrá salida en el mirador del Valle, pasará por la rotonda de Santa Bárbara, por el Instituto Juanelo Turriano (Santa María de Benquerencia), por la piscina climatizada del Polígono, en la estación del AVE, en la Delegación de Defensa (junto a la Plaza de Toros).

Seguirá por la avenida Adolfo Suárez, puente de la Peraleda, Museo Sefardí con meta en el Paseo Imperial de la Vega, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

UN RECORRIDO LLANO Y ASUMIBLE

En este sentido, Lozano ha subrayado que, pese a la orografía toledana, el recorrido es "perfectamente asumible, llano en la mayor parte y espectacular en su tramo final por el Casco Histórico".

El concejal también ha anunciado que la prueba contará con tres modalidades para facilitar la participación de corredores de distintos niveles: Maratón completa (42,195 km), en la Maratón por parejas (21 km cada corredor) y Maratón por equipos de cuatro (formato Equiden).

Un modelo que según ha explicado, permitirá atraer a cerca de 5.000 corredores en la primera edición, "queremos que personas que quizá no creen en sus posibilidades puedan empezar a disfrutar del maratón en equipo o en parejas".

Tanto el alcalde como el concejal, han destacado también la dimensión turística del evento, "Toledo es una ciudad con un programa turístico extraordinario y la maratón es una oportunidad para seguir apostando por el turismo de calidad, como el cultural, el congresual y también el deportivo".

Antes de finalizar, Velázquez ha tenido palabras de reconocimiento para las leyendas del atletismo presentes, como Julio Rey, Alberto Juzdado, Abel Antón y Martín Fiz, y los Reyes del maratón a quienes se les rendirá un homenaje en la Escuela Central de Educación Física.