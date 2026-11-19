Presentación de la movilización del 25N en Guadalajara por la Red Feminista. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Guadalajara, integrado por los colectivos sociales que forman parte de la Red Feminista de la provincia, ha convocado para el próximo miércoles, 25 de noviembre, a las 19.00 horas, una manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año se desarrollará bajo el lema 'Yo por ellas, madre, y ellas por mí' y terminará por vez primera en la plaza de Bejanque.

La movilización partirá del cruce de la avenida de Castilla con la calle Toledo y continuará por la calle Virgen del Amparo hasta la plaza de Santo Domingo, para proseguir por la calle La Carrera y finalizar en la plaza de Bejanque.

Será la primera vez que la marcha concluya en este espacio, elegido por su carácter significativo y por las posibilidades que ofrece para reunir a los participantes, según han explicado las convocantes.

Las organizadoras han elegido este itinerario porque querían incorporar la calle La Carrera, que consideran significativa en la ciudad, y finalizar en la plaza de Bejanque, donde está la glorieta conocida como La Jaula, un espacio que, por su configuración, creen que, además, permite agrupar "bien a las personas participantes".

Durante la presentación de la convocatoria, celebrada este jueves en la propia plaza de Bejanque, las portavoces han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en una movilización que pretende denunciar la persistencia de la violencia machista y defender los derechos de las mujeres ante lo que consideran un contexto de amenazas y discursos negacionistas.

En este sentido, Nieves Herrero ha señalado que las feministas vuelven a salir a la calle para defender los derechos de las mujeres, su independencia, la libertad sobre sus cuerpos y la capacidad de tomar sus propias decisiones.

Por su parte, Ana Blázquez ha incidido en que los feminicidios y las violencias machistas siguen existiendo y ha reclamado más recursos y medidas para poder hacerles frente.

Otra de las cuestiones abordadas ha sido la minimización de los asesinatos machistas a la que se ha aludido en determinados espacios públicos y mediáticos.

Raquel Pérez ha criticado los discursos que restan importancia a estas muertes y ha recordado que las 44 mujeres asesinadas contabilizadas en el ámbito de la pareja no representan el total de víctimas.

Según los datos que ha citado de Feminicidio.net, al incluir los asesinatos fuera de ese ámbito, la cifra asciende a 88 mujeres en lo que va de año.

Las convocantes han subrayado el carácter unitario de la movilización y han animado a toda la ciudadanía a sumarse a una protesta con la que quieren visibilizar las violencias contra las mujeres y reclamar la defensa de los derechos conquistados.