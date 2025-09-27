Marín Buro (PP) clama por el cierre de IVO en Cuenca y culpa a Junta de dejar sin radioterapia a "cientos de conquenses"

Gobierno de C-LM le replica que fue una decisión unilateral de la empresa y pide al PP "pedir perdón" por su gestión sanitaria

CUENCA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha por la provincia de Cuenca José Martín Buro ha llevado a la sesión plenaria de esta semana la situación de los pacientes oncológicos de la capital conquense tras el cierre de la clínica IVO que hasta ahora operaba en la ciudad, culpando al Gobierno autonómico de que estos pacientes estén sufriendo ahora "de forma brutal" la "inutilidad como gestores públicos" de los miembros del Ejecutivo.

Según ha dicho durante una pregunta oral dirigida al Gobierno, los pacientes son "víctimas de este despropósito y de su incompetencia", sobre todo después de haber acusado a la clínica en palabras del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, "haberse lucrado en exceso con los pacientes de Cuenca". "Como siempre, la culpa es de los demás".

"Esas declaraciones son indignas de un representante público. Lo más grave es que esta situación se podría haber evitado", aseguraba desde su escaño.

Y es que opina que "el Gobierno regional sabía desde hace tiempo que el acelerador lineal del nuevo Hospital Universitario de Cuenca necesitaba la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, y aún así no presentó la solicitud hasta hace unos meses".

Mientras, "el cierre del Instituto Valenciano de Oncología, después de 18 años de servicio, ha dejado a cientos de conquistas y la posibilidad de recibir en la ciudad un tratamiento tan duro y tan exigente como la radioterapia".

Y ahora "estos pacientes, debilitados por la enfermedad y el tratamiento, están siendo derivados a hospitales de Albacete e incluso de Valencia, teniendo que soportar viajes de hasta cuatro horas en ambulancia para recibir un tratamiento de apenas media hora".

"Los conqueenses merecemos un hospital que funcione, una radioterapia que se preste aquí, y un gobierno que piense en las personas antes que en la propaganda", ha rematado.

FUE UNA DECISIÓN "UNILATERAL" DE LA EMPRESA

La encargada de dar respuesta por parte del Consejo de Gobierno ha sido la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha querido dejar claro que fue la clínica privada la que "decidió no renovar el convenio suscrito para la prestación de este servicio", y "alegando la obsolescencia del equipo y la puesta en funcionamiento de la radioterapia en el Hospital Universitario de Cuenca", tomo la decisión de cerrar sus puertas.

Tras este movimiento, asegura, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha "informó, lógicamente, a los pacientes sobre esta nueva situación el pasado mes de julio", indicando que "la unidad de radioterapia de Cuenca, gestionada por Ivo, dejaría algunas de sus prestaciones".

"Se trata de una decisión unilateral por parte de esta entidad, que ha venido siendo en los últimos años colaboradora del Sescam".

Ha entrado al cuerpo a cuerpo para replicarle a Martín BUro que el PP sí que debería pedir perdón "por la gestión sanitaria que llevó a cabo durante los solamente cuatro años que gobernó en esta región", donde "se privatizaban hospitales, por cierto".

"¿Ustedes se acuerdan que decían que teníamos que despedir o la Sanidad de Castilla-La Mancha tenía que despedir hasta 7.000 profesionales?", le ha preguntado, asegurando que 10 años después "deberían estar pidiendo perdón cada día".

"Mi madre es paciente oncológica desde hace 15 años. Y recuerdo perfectamente cuando en los años de Cospedal nos teníamos que ir a Ciudad Real a hacerle un TAC", le ha espetado desde su escaño.