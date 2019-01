Mariscal asegura que dejará la Alcaldía de Cuenca "con la cabeza muy alta"

Actualizado 08/01/2019 12:59:07 CET

CUENCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, ha asegurado este martes por la mañana que dejará la Alcaldía de la capital "con la cabeza alta" y que no descarta volver a su puesto de funcionario en la Junta de Castilla-la Mancha como veterinario.

Durante un desayuno informativo que ha ofrecido este martes junto a su equipo de Gobierno, Mariscal ha desvelado que desde principios de 2018 ya comunicó su decisión al presidente del PP en la provincia, Benjamín Prieto, de no ser candidato para la próxima legislatura.

Preguntado sobre si tiene planes una vez deje la alcaldía, el primer edil ha asegurado que "no". "Siempre ha sido el partido el que se ha puesto en contacto conmigo para los diferentes puestos y cargos que he desempeñado. Ahora no tengo ninguna oferta ni me preocupa, ya que tengo mi trabajo como funcionario en la Junta y quiero que se me vea como alcalde, no como candidato".

Mariscal también ha añadido que seguirá como alcalde hasta el final, porque tiene un compromiso que adquirió en 2015. "Llevo 11 años en la primera línea política en la ciudad y espero irme de alcalde con la cabeza muy alta".

CONVERSACIONES CON LUZ MOYA

El primer edil también ha desvelado que durante estas navidades ya se ha puesto en contacto con la candidata a la Alcaldía del PP, Luz Moya, y ha opinado que es "una muy buena candidata". Algunos de los motivos a juicio de Mariscal son "por los valores que ha aprendido de su padre, el exalcalde Andrés Moya, tiene vocación pública de servicio como presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia y además tiene muchas ganas de afrontar este reto", ha opinado.

Mariscal también ha aseverado que lo único que le falta es rodearse de un buen equipo, cosa de la que no ha dudado que lo hará "porque en el PP de Cuenca hay un buen banquillo y eso va a ayudar a que el PP gane y gobierne la próxima legislatura".

A preguntas de los medios sobre cómo ve que Darío Dolz se haya presentado al proceso para proclamar al candidato a la alcaldía del Partido Socialista de Cuenca, Mariscal ha asegurado que "serían buenas noticias que Dolz encabezara la lista del PSOE".

DOLZ: "UNA GESTIÓN NEFASTA"

Según el alcalde, "esto ayudaría a que el PP ganase las elecciones, porque Dolz, en su etapa como concejal de Urbanismo en la legislatura 2011-2015, hizo una gestión nefasta". Del mismo modo, ha asegurado que le da "miedo" que finalmente él sea el candidato. "Veremos que sale del proceso del PSOE, pero como gestor publico hizo una gestión nefasta en Urbanismo y me da miedo que una persona que no supo gestionar el urbanismo sea alcalde".

Sobre la lista independiente que el presidente del Liberbank Cuenca, Isidoro Gómez Cavero, pretende presentar a las elecciones municipales de mayo, Mariscal ha asegurado que "sería perjudicial para el PP". El alcalde no cree "que aporte nada nuevo" y ha añadido que un grupo más en el Pleno "sería más difícil llegar a acuerdos".

También ha añadido que intentará "quitarle a Gómez Cavero esta idea de la cabeza" porque intentará que el PP "agrupe al mayor número de personas".