Marlaska, a un día de la cumbre de Marruecos, destaca la "magnífica" relación hispano-marroquí: "Es casi de familia"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura este miércoles 3 de diciembre el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) - VÍCTOR FERNÁNDEZ

ALBACETE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que la cumbre de Marruecos llega en un momento de "magníficas" relaciones entre España y este país. "Son relaciones fraternas, diría casi de familia, de países que realmente se deben de mirar con afecto, con cariño y con responsabilidad, que es lo que hacemos ambos gobiernos".

Así se ha pronunciado el ministro un día antes de que Madrid acoja la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos y preguntado al respecto en Caudete (Albacete), donde ha inaugurado el nuevo cuartel de la Guardia Civil de la localidad.

"Siempre habrá posibilidad de mejora, pero yo creo que ya estamos avanzando en unos parámetros absolutamente de excelencia en la cooperación, en excelencia diría en la complicidad para garantizar la seguridad de nuestros respectivos países, pero la colaboración y cooperación como es la reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, es absolutamente transversal", ha destacado el ministro.

Dicho esto, ha sostenido que "nuestra cooperación con Marruecos es económica, es cultural, es social y evidentemente en materia de seguridad trascendente". "Los dos enfrentamos desafíos importantes de carácter global", ha dicho el ministro, quien ha recalcado que "es un momento de una relación, como debe de ser con un vecino, que es algo más que un vecino".

"Yo digo que son relaciones fraternas, diría casi de familia, de países que realmente se deben de mirar con afecto, con cariño y con responsabilidad, que es lo que hacemos ambos gobiernos", ha concluido Grande-Marlaska.