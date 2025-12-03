Marlaska pide "seriedad" para hablar de las balizas V-16 y recuerda que son un sistema "reconocido internacionalmente"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González (i), y la delegada del Gobierno en C-LM, Milagros Tolón (d), durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete - Víctor Fernández - Europa Press

ALBACETE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido "seriedad" a la hora de hablar de las balizas de emergencia V-16 y ha insistido en que son un sistema "reconocido internacionalmente por los técnicos".

A preguntas de los medios en Caudete, donde ha inaugurado el cuartel de la Guardia Civil, Grande-Marlaska ha respondido así después de que el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados haya registrado una proposición no de ley para pedir la suspensión de la obligatoriedad de estas balizas por no contar con "justificación técnica" y suponer "un gasto adicional para millones de familias".

El ministro, tras insistir en que la seguridad vial es "un tema absolutamente serio", ha indicado que en España mueren 25 personas al año al abandonar sus vehículos tras haberse quedado parados por una avería.

"Ese dato justifica más que nada que haya un debate absolutamente serio. Creo que en esta materia no ha ningún debate serio salvo que la gente utilicemos todos algo que, además, es obligatorio", ha apuntado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que las balizas homologadas ya se encontraban recogidas en un Real Decreto de marzo de 2021 en el que se abordaba el reglamento de auxilio en los servicios en carretera.

Un reglamento que fue trabajado, ha recordado el ministro, con las empresas y el sector de las grúas para la asistencia en carretera. "Lo importante es salvar vidas, la seguridad y tomar medidas para que eso sea una realidad.

Por todo ello, ha insistido en pedir "absoluta seriedad" al hablar de este tema, aseverando también que la ubicación del vehículo que dan estas balizas tienen "anonimizados todos los datos".