Marquinetti, pizzería emblemática de Tomelloso, esconderá ocho lingotes de oro en sus pizzas de este lunes y martes

Marquinetti volverá a esconder ocho lingotes de oro en sus pizzas del 5 y del 6 de enero. - MARQUINETTI

CIUDAD REAL 3 Ene. (EUROPA PRESs) -

La ya tradicional propuesta del restaurante Marquinetti para el Día de Reyes vuelve este 2026 con una nueva edición cargada de ilusión y premios muy especiales. Los días 5 y 6 de enero, el emblemático establecimiento de Tomelloso (Ciudad Real) repartirá ocho lingotes de oro escondidos en ocho pizzas, en una iniciativa que cada año gana más seguidores y se ha consolidado como una de las más esperadas de las fiestas.

Tal y como ha confirmado Emi Torralba, copropietaria del restaurante junto a Jesús Marquina 'Marquinetti', los lingotes se entregarán en cada uno de los turnos de comida y cena durante ambas jornadas. En total, serán dos premios por servicio: comidas y cenas tanto el domingo 5 como el lunes 6 de enero.

Según informa el establecimiento, para poder optar a uno de los lingotes, el único requisito es acudir al local y consumir en el restaurante, ya que la promoción no está disponible para pedidos a domicilio.

La dinámica es sencilla: dentro de ocho pizzas se esconderá un pequeño papel que servirá como señal del premio. Quien lo encuentre, se llevará directamente un lingote de oro.

El reparto de premios se hará en las comidas, en el turno de 13.15 a 15.00 horas, y en las cenas, en horario de 20.30 a 22.00 horas.

Desde el equipo de Marquinetti destacan que los premios se reparten aleatoriamente, sin que ni siquiera ellos conozcan en qué pizzas se encuentran.

"Tanto a Jesús como a mí nos hace muchísima ilusión este día. Escondemos los premios de tal forma que ni siquiera nosotros sabemos en qué pizza van a salir, y estamos espectantes durante todo el servicio, deseando que alguien lo descubra para celebrarlo", ha señalado Emi Torralba.

UNA NAVIDAD CON SABOR A ORO

Con más de 30 años de trayectoria, Marquinetti es un referente de la alta cocina en pizza a nivel nacional e internacional. Premiado en múltiples campeonatos del mundo y con su propia Escuela de Pizzeros, el restaurante ha sabido unir la excelencia gastronómica con experiencias únicas como esta, que convierte el Día de Reyes en una jornada aún más especial.

Las reservas ya están abiertas y, como en años anteriores, se espera una gran afluencia de público deseoso de vivir una experiencia que mezcla tradición, sabor y la emoción de poder encontrar un verdadero tesoro en su plato.