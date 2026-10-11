Este martes se abre la inscripción para disfrutar de una experiencia turística en el castillo de Puñoenrostro de Seseña

Castillo de Puñoenrostro de Seseña. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo va a abrir este martes, 13 de octubre, a partir de las 10.00 horas, el plazo de inscripción para participar en la nueva experiencia del programa turístico '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias 2026', que en esta ocasión tendrá como escenario el castillo de Puñoenrostro de Seseña.

La actividad se celebrará el domingo 18 de octubre y permitirá a los participantes descubrir esta fortaleza y su entorno a través de una propuesta que combina patrimonio histórico, cultura, música y gastronomía, con el objetivo de dar a conocer los recursos turísticos de la provincia de Toledo.

Según informa la institución provincial, la jornada contará con dos opciones de participación. La primera incluirá una experiencia en globo cautivo, a cargo de la empresa Siempre en las Nubes, que permitirá contemplar el castillo y el municipio desde las alturas. Esta actividad estará reservada a un grupo de 100 personas y comenzará en torno a las 9:30 horas.

A continuación, la compañía de teatro Atenea ofrecerá una visita teatralizada para los participantes de esta modalidad y para otros 200 asistentes. El recorrido comenzará en el exterior del castillo, continuará por los jardines y finalizará en el interior del primer recinto de la fortaleza.

La programación se completará en los jardines con una cata de vinos acompañada de una tapa, dirigida por la sumiller Isabel Peces, de Consuegra, con tapas del complejo Luna Jamaica, de Polán. La experiencia estará amenizada por el dúo de violines formado por Amaya Plo y Carmen Victoria Zambrano.

CÓMO REALIZAR LA RESERVA

Las personas interesadas podrán inscribirse desde las 10.00 horas del martes 13 de octubre mediante el formulario habilitado en la página web www.turismoprovinciatoledo.es. Para completar la solicitud será necesario facilitar nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto.

Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas y solo podrá inscribirse en una de las dos opciones disponibles. Las plazas son limitadas y, una vez finalizado el proceso de reserva, se confirmará telefónicamente la adjudicación por orden de inscripción, indicando a los participantes el punto de encuentro para el inicio de la actividad.

Los asistentes deberán presentarse en el punto de encuentro diez minutos antes del comienzo de las actividades. La participación en esta experiencia está restringida a mayores de 18 años.

Asimismo, las personas que ya hayan participado en alguna de las experiencias organizadas durante 2026 no podrán inscribirse en las restantes actividades previstas dentro del programa de este año.

COLABORACIÓN PARA CONSERVAR EL PATRIMONIO

La Diputación de Toledo agradece la colaboración de la familia Navarro Iglesias, propietaria del castillo, y del Ayuntamiento de Seseña, cuya participación hace posible la celebración de esta iniciativa. La institución provincial destaca también la importancia de la colaboración entre propietarios públicos y privados para contribuir al mantenimiento y la conservación del patrimonio histórico de la provincia.

Las fechas de apertura de las inscripciones para las próximas experiencias se anunciarán a través de la web de Turismo de la Provincia de Toledo y de la página institucional www.diputoledo.es.