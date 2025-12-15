Este martes se abre el plazo de ayudas a entidades que atienden a personas con trastorno mental grave y adicciones

Archivo - Enfermedad mental, transtorno bipolar, esquizofrenía - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SHARON DOMINICK

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha aprobado la convocatoria de concesión de subvenciones para la ocupación de plazas residenciales en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con trastorno mental grave, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y personas con problemas de adicciones a sustancias para el ejercicio 2026. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir de este martes.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en su edición de este lunes que recoge Europa Press, podrán acceder a dichas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente de la región que posean centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastornos mentales graves o a personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social, o que dispongan de una comunidad terapéutica para el tratamiento de adicciones a sustancias y que cumplan los requisitos establecidos por la Consejería de Sanidad.

Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la Secretaria del Patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y deberá presentarse a través de su página web (www.fsclm.com) (Panel de Gestión de Subvenciones) en formulario disponible.

El importe máximo destinado a esta convocatoria asciende a la cantidad de 5.630.798,80 euros. Con el importe de la subvención se podrá financiar hasta el 100% del coste total del proyecto subvencionado.

El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá de los siguientes importes el 1,5 millones en la ocupación de plazas en centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastorno mental grave o a personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social.

Mientras, en el caso de los proyectos de ocupación de plazas en centros del tipo comunidad terapéutica ubicados en Castilla-La Mancha para personas con problemas de adicciones a sustancias, el importe máximo estimado a financiar por proyecto será de un millón de euros.

SUBVENCIONES A CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y LABORAL

De igual modo, el DOCM también publica la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave para el ejercicio 2026.

La financiación se efectuará con cargo al presupuesto de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2026. El importe máximo destinado a esta convocatoria asciende a la cantidad de 2.150.000 euros.

Se podrá financiar por parte de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha hasta el 100% del coste total del proyecto, con el límite máximo de 650.000 euros por proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir de este martes. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la Secretaria del Patronato de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y deberá presentarse a través de su página web (www.fsclm.com) (Panel de Gestión de Subvenciones) en formulario disponible.