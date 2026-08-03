Este martes se aprobará el proyecto definitivo de remodelación de Carretería con las alegaciones estimadas

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, visita las obras de de Hurtado de Mendoza y Plaza del Xúcar. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca aprobará este martes el proyecto definitivo de remodelación de Carretería con las aportaciones aceptadas en el periodo de alegaciones, según ha informado a preguntas de los medios de comunicación el alcalde, Darío Dolz.

El primer edil ha confirmado que dentro de las alegaciones presentadas se ha aceptado la que defendía la conservación, tal y como está del jardín de la Hispanidad, como demanda la Asociación de Vecinos del Centro, que llegó a recoger firmas para respaldar esta petición.

Además, Dolz ha apuntado que se han tenido en consideración alegaciones que pedían unas luces más cálidas, coordinación con la ONCE en la instalación del pavimento, zonas de aparcamiento en Calderón de la Barca y una parada de autobús frente al hotel Alfonso VIII.

Una vez se apruebe este martes el proyecto, se comenzarán los trámites para iniciar la licitación de las obras.

Por otro lado, el alcalde también se ha referido a la futura construcción de una zona deportiva en los terrenos de Adif, enmarcada dentro del Plan XCuenca.

Dolz ha comentado que ya está el proyecto para su supervisión en la Gerencia de Urbanismo y espera que en este mismo mes se le pueda dar el visto bueno necesario para lanzar la licitación, que será gestionada por la DIputación de Cuenca tal y como está previsto en el convenio de colaboración del plan para desarrollar los terrenos ferroviarios.

Finalmente, ha informado que entre esta semana y la siguiente van a comenzar los trabajos previos para el inicio de las obras en los accesos de la Fuente del Oro y el Paseo San Antonio.