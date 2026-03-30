Este martes entra en vigor la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha

Archivo - El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el pleno de las Cortes - CORTES C-LM - Archivo

TOLEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este martes entrará en vigor la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha aprobada el pasado jueves en el pleno de las Cortes con los únicos votos a favor del PSOE.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes el texto que, según recoge Europa Press, especifica que la entrada en vigor tendrá lugar al día siguiente de su publicación, salvo las deducciones fiscales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas previstas en su artículo 18, que se aplicarán a hechos imponibles producidos a partir del periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 2025.

La ley consta de 20 artículos repartidos en 3 capítulos. El primero de ellos, titulado 'Medidas Administrativas', a través del cual se adoptan un conjunto de medidas administrativas de diversa índole para garantizar un funcionamiento más eficiente de la Administración Regional, afectando especialmente a medidas de simplificación administrativa y de gestión de personal.

El segundo capítulo, titulado 'Medidas Tributarias, a través del cual se modifican diversas leyes de índole tributaria, con el objetivo de la dinamización de la economía aliviando la carga tributaria a las personas con menos recursos.

El tercer capítulo, bajo el título 'Reordenación del sector público en materia de aguas', suprime el organismo autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y procede a su integración funcional en la Consejería competente en materia de agua.