Este martes juzgan a una empleada del antiguo hospital de Toledo por revelar datos clínicos

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes, 30 de septiembre, a M.R.V., acusada de un delito contra la intimidad por revelación de datos clínicos de una persona mientras trabajaba en el antiguo hospital Virgen de la Salud de Toledo, hoy cerrado. Una acusación por la cual la Fiscalía solicita dos años y medio de prisión, así como 8 años de inhabilitación absoluta.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el 30 de enero de 2017, la acusada, valiéndose de su puesto de trabajo como funcionaria pública en el citado centro hospitalario, accedió sin necesidad, ni justificación, ni consentimiento alguno, a la historia clínica de M.G.J., facilitando después su contenido a tercera persona.

M.G.J. había sido atendida en el Centro de Salud del Polígono de Toledo el día 28 de enero de 2017. Siempre según el escrito de acusación, la acusada M.R.V., para acceder a la cita de historia clínica, utilizó el usuario, a pesar de que M.G.J. no había dado autorización ni consentimiento alguno a M.R.V. para consultar sus datos médicos obrantes en soporte informático.

Para el ministerio Fiscal, los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la intimidad por los que procede imponer a la acusada la pena de dos años, seis meses y un día de prisión --como accesoria inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena-- y multa de veinte meses, con cuota diaria de 12 euro y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Asimismo solicita una pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años.