Este martes se presenta en Toledo la convocatoria de refuerzo del Plan de Retorno del Talento

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en la sede de FEDETO en Toledo, la Jornada ‘Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI’, que organiza el periódico digital ENCLM. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este martes, día 28 de abril, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, se presentará la convocatoria de refuerzo del Plan de Retorno del Talento, que fomenta y ayuda a los jóvenes que marcharon y que quieren desarrollar sus capacidades en su tierra.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la Jornada 'Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI', que organiza el periódico digital ENCLM.

"Fuimos pioneros en su momento, luego he visto que se ha ido haciendo en otros sitios, incluso a nivel del Gobierno de España", ha recordado García-Page durante su intervención.

Más allá de las estadísticas, ha manifestado, es "enormemente estimulante" ver que "con un poco de ayuda, con un poco de empujón" se ha conseguido que "muchos chavales" que se tuvieron que ir "en los tiempos más duros" hayan vuelto. "El saldo migratorio de jóvenes es positivo para nosotros", ha querido poner de relieve.

Ha aprovechado además para apuntar que Castilla-La Mancha va a ser la primera autonomía este año que adapte la legislación autonómica a la formación profesional.

"Tendremos una nueva ley de formación profesional, adaptándola al modelo dual, al modelo de colaboración con la empresa, al modelo que realmente ya está dando resultados", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que "esta futura ley --que verá la luz este mismo año-- no va a inventar un modelo, ya lo estamos aplicando, pero la ley lo va a mejorar, lo va a perfeccionar, lo va a blindar y lo va a dotar".

UN DECÁLOGO DE SUGERENCIAS

Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, la primera de las 10 actuaciones que urgen en España pasa por mejorar los planes de inversión de líneas eléctricas que tendrían que ser al menos el doble, "repotenciar las líneas actuales", ha apuntado. El segundo de los puntos sería iniciar en España un proceso de armonización técnica y legislativa del Estado y las comunidades autónomas. Y la tercera de estas propuestas es la necesidad de que el Estado aborde un nuevo Plan de Infraestructuras, tanto de ferrocarril como convencionales.

"Son tapones, cuellos de botella, que se están produciendo y que el cortoplacismo derivado de la situación política impide abordar, pero que en el momento que se aborden van a significar otro medio punto de crecimiento del PIB de este país", ha considerado.

Junto a estas tres cuestiones, otras como el fomento y apuesta por el turismo; que se apruebe la Ley del Suelo; así como la creación de planes de vivienda; nuevos procesos de relación con el desarrollo de energías, es decir, que "no se abandone la apuesta por las renovables", completan los ocho puntos de un decálogo que el presidente de Castilla-La Mancha ha completado con dos asuntos más: la creación de un Plan de Adaptación del sector económico a la Inteligencia Artificial y la necesidad urgente de que en España se aborde un Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario, independiente de la financiación autonómica.