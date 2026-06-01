Martínez Chana destaca que el paro femenino ha bajado un 24% en la provincia de Cuenca desde julio de 2019

El presidente de la Diputacion de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, en Virpechamp. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado los buenos datos económicos que viene arrojando la provincia en los últimos años, uno de ellos es el del paro femenino que ha bajado en un 24 por ciento, pasando de 7.425 mujeres desempleadas en julio de 2019 a 5.644 en abril de 2026.

El dirigente provincial ha estado visitando la empresa Virpechamp de Villanueva de la Jara que tiene 34 trabajadores, en un gran porcentaje mujeres, que se dedican a la producción y envasado de distintas variedades de champiñón: blanco, portobello y portobello gigante conocido popularmente como pan de hamburguesa, ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este recorrido ha estado acompañado por la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López, la alcaldesa de Villanueva de la Jara, Johanna León, y los dirigentes de la empresa, Felipe García, y Virginia Carrasco.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta creación de empleo es gracias a empresas como Virpechamp que apuestan por generar valor añadido con productos diferentes como es el champiñón portobello gigante.

El sector del champiñón y la seta es importantísimo en la provincia que produce un tercio de la producción nacional. En este sentido, Martínez Chana ha querido poner a Villanueva de la Jara como ejemplo de municipio dinámico con empresas ambiciosas que están creciendo de manera sostenida.

De hecho, está creciendo en población en los últimos años, mientras baja el paro, desde 2019 ha subido en 150 habitantes, mientras ha bajado un 3 por ciento el paro. El presidente ha puesto en valor que estos ejemplos ponen de manifiesto que la provincia va "por el buen camino" y hay que continuar por esta senda de crecimiento de la mano del sector empresarial en colaboración con todas las administraciones.