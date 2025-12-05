Martínez Guijarro invita a poner en valor el patrimonio histórico y cultural de C-LM como motor de desarrollo económico

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, asiste a la inauguración de la exposición ‘Documentos Heredados. VII Centenario del Señorío de Valverde 1325-2025’. - JCCM

CUENCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha llamado a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y también gastronómico de los municipios de Castilla-La Mancha como motor de desarrollo económico.

Un mensaje que ha trasladado con motivo de la inauguración de la exposición 'Documentos Heredados. VII Centenario del Señorío de Valverde 1325-2025', uno de los actos principales del 700 aniversario desde que el actual municipio de Valverde de Júcar se convirtió en una entidad independiente, y donde se muestra los textos que están vinculados a aquel proceso que convirtió a la villa en una entidad independiente en el año 1325.

Durante su intervención, y según informa el Gobierno regional, Martínez Guijarro ha destacado el trabajo realizado para compilar documentos que forman parte de la historia de esta localidad y, por consiguiente, de la región y donde se muestran desde una cartilla bautismal de principios del siglo XVII.

La exposición es, además, una muestra de la colaboración entre instituciones ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y el Ayuntamiento de Valverde de Júcar, han trabajado de la mano para mostrar a vecinos y visitantes la historia secular de este lugar, que tuvo una gran transcendencia en la economía de la comarca de la que a día de hoy todavía quedan vestigios entre el patrimonio inmobiliario de la localidad.

Para ello, se ha contado con documentos que forman parte del Archivo municipal de Valverde de Júcar, donde se conservan numerosísimos documentos, desde finales del siglo XIX, a través de los que se puede profundizar en la Historia más cercana a nuestros días, siendo algunos de estos testimonios presentados en esta Exposición.

Por su parte, el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, gestionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en colaboración con el Servicio de Archivos, han trabajado en la selección de documentos, fotografías y textos de esta exposición.

DETALLES DE LA EXPOSICIÓN

Las Cartelas y vitrinas incluyen documentos que datan de los siglos XVI en adelante. De hecho, entre los documentos que, desde hoy, se pueden ver en la Casa de la Cultura de Valverde de Júcar se destaca la edición facsímil de un legajo del siglo XVIII, perteneciente al Archivo de Nobleza, en Toledo, en el que se describe la donación que se hizo del Señorío de Valverde a Fernán Martínez de Alarcón, hace 700 años. Sus líneas contienen una relación genealógica, en la que están documentados los distintos Señores de Valverde a lo largo de la Historia.

Otro documento singular, conservado en la Biblioteca Nacional de España, es una descripción de cómo era esta villa a finales del siglo XVIII; o joyas como un libro de sesiones de los años 1901-1903 celebradas por la Corporación municipal de Valverde de Júcar, donde se guardan decisiones y deliberaciones del Pleno.

En el Archivo municipal de Valverde de Júcar se conservan numerosísimos documentos, desde finales del siglo XIX, a través de los que se puede profundizar en la Historia más cercana a nuestros días, siendo algunos de estos testimonios presentados en esta Exposición.

Finalmente, el alcalde de la localidad, Eduardo Mena, ha agradecido la colaboración de uno de sus vecinos, Jesús Muñoz López, que ha puesto a disposición de esta muestra piezas de su archivo particular.