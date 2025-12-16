Más de 100.000 empleados del sector público de C-LM recibirán en enero un incremento retributivo del 2,5% del año 2025

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 100.000 empleados del sector público de Castilla-La Mancha recibirán en la nómina del mes de enero de 2026 el incremento retributivo del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, correspondiente al año 2025, según lo acordado entre el Gobierno central y las organizaciones sindicales y a lo previsto en el Real Decreto Ley 14 de 2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Así lo ha adelantado en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este mismo martes tanto ese incremento retributivo como el calendario de abono de los importes y atrasos derivados de dicho incremento.

El Ejecutivo castellanomanchego, como ha explicado, ha acordado agotar la tasa máxima que autoriza la legislación estatal y permitir incrementar las retribuciones de los empleados públicos para 2025 en un 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este ejercicio.

Además, para 2026, el acuerdo del Consejo de Gobierno contempla el incremento retributivo del 1,5%, "si bien es verdad que en el 2026 se podría incrementar este acuerdo con un 0,5% adicional si la inflación en el 2026 fuera igual o superior al 1,5%", aunque dicho 0,5% se abonaría en el ejercicio 2027.

El gasto del incremento del 2,5% supondrá en 2025 unos 120 millones de euros mientras que el incremento previsto para 2026 --del 1,5%-- tendrá una repercusión presupuestaria de 72 millones de euros.

Sobre el encaje que ese gasto tendrá en los presupuestos, Ruiz Molina ha admitido que en 2025 se había previsto un incremento del 2 por ciento, por lo que han "errado" en un 0,5% que tendrán que "asumir con calma" en los presupuestos de 2026, con "algún esfuerzo". En cuanto al 1,5% de 2026 se había previsto esa cifra, por lo que en ese caso han "acertado".

El abono se producirá de una sola vez en la nómina de enero de 2026, teniendo en cuenta que la reunión con los sindicatos de la región se produjo días después de haber cerrado la nómina ordinaria de diciembre y que, este mismo mes, el pago de la nómina se adelanta unos diez días porque coincide con las fiestas navideñas y se abona la nómina ordinaria y la extraordinaria.

Los empleados que se beneficiarán de este incremento en enero son el personal de la Administración regional, de las empresas públicas y fundaciones, los empleados y empleadas de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá de Henares, así como el profesorado vinculado a las plazas en centro de enseñanza concertada.