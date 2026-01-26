Miembros de la Diputación de Toledo en Fitur. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 15.000 personas han pasado por el espacio de la Diputación de Toledo en Fitur, integrado en el estand de Castilla-La Mancha, interesándose por la oferta turística de la provincia, sus municipios y las distintas iniciativas impulsadas desde la institución provincial.

La Institución provincial realiza un balance "muy positivo", afirmado que la propuesta turística de la provincia ha contado con una "excelente acogida" por parte del público profesional y general, consolidando el interés por los proyectos presentados y reforzando la proyección de Toledo como destino de referencia del turismo de interior y de experiencias, ha informado en nota de prensa.

Todo ello en uno de los eventos más importantes del sector turístico a nivel internacional, por el que han pasado más de 255.000 visitantes y en el que han participado más de 10.000 empresas de 161 países.

El impacto de la presencia de la Diputación de Toledo en Fitur se ha reflejado en esa gran afluencia de visitantes a su espacio en la feria, por donde han pasado personas de todo el mundo a lo largo de los cinco días que ha durado la feria.

El sábado fue el día en el que hubo más visitas, como demuestra la elevada demanda de material promocional. Una respuesta del público general y de profesionales que evidencia el interés que despiertan los proyectos presentados por la Diputación.

Iniciativas como '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que repite este año tras el éxito de su primera edición, o el nuevo proyecto gastronómico 'Sabor Toledo', han despertado el interés de quienes se acercaban a conocer más de cerca las propuestas de la provincia para este 2026.

PROMOCIÓN DE TOLEDO EN EL CORAZÓN DE MADRID

La presencia de la Diputación de Toledo en Fitur se ha visto reforzada, un año más, con una importante acción promocional fuera del recinto ferial, llevando la imagen de la provincia al centro de Madrid.

Durante los días de celebración de la Feria Internacional de Turismo, los proyectos turísticos de la Diputación han estado presentes en las pantallas publicitarias de la Plaza de Callao y de los teatros Lope de Vega, Coliseum y Rialto, alcanzando millones de visualizaciones y acercando la oferta turística de la provincia a miles de personas que transitan diariamente por uno de los ejes más concurridos de la capital.

Una campaña centrada en la estrategia turística presentada por la institución provincial en FITUR, que ha permitido amplificar el alcance de la promoción y reforzar el posicionamiento de Toledo como un destino que apuesta por la calidad, la experiencia y la singularidad de sus recursos culturales, patrimoniales y gastronómicos.

Una doble estrategia de promoción, en el recinto ferial y en el centro de Madrid, que refuerza la apuesta de la institución provincial por la proyección turística de la provincia y por seguir consolidándola como un destino de referencia para el turismo de interior, cultural, patrimonial, natural y gastronómico.