Más de 200 actores participan en La Pasión de Villatobas este fin de semana

Presentación de la Pasión de Villatobas. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido este martes la presentación de la decimoctava edición de La Pasión de Villatobas, una cita ya consolidada como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la Semana Santa en la provincia, que es posible gracias a la participación de más de 200 atores, y que se presentará los días 28 y 29 de marzo.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha estado acompañado por la alcaldesa de Villatobas, Gema Guerrero; el director de la representación, Javier García, y el presidente de la Asociación Cultural Carbonero y Sol, Daniel González, de quienes ha dicho el diputado que "con su esfuerzo y dedicación hacen posible que esta tradición siga viva y llegue cada año a miles de visitantes".

Arribas ha destacado durante el acto el firme compromiso de la institución provincial con este tipo de iniciativas, subrayando que "apoyar La Pasión de Villatobas es respaldar la cultura, las tradiciones y el turismo de nuestros municipios, al mismo tiempo que se fortalece la identidad y el orgullo de la comunidad local".

También ha puesto en valor el trabajo conjunto de asociaciones, vecinos y administraciones que hacen posible esta representación, agradeciendo especialmente la implicación del Ayuntamiento, la Asociación Cultural Carbonero y Sol, así como de actores, actrices y voluntarios. "Sin su dedicación esta representación no sería posible", ha señalado.

Durante el acto también han intervenido la alcaldesa de Villatobas y el director de la representación, quienes han detallado los aspectos más destacados de esta nueva edición. En el caso de la alcaldesa, ha querido agradecer el apoyo recibido desde el Gobierno de la Diputación provincial, dedicándole bonitas palabras a la Asociación Carbonero y Sol "pues ellos son los verdaderos artífices y los responsables de de la pasión, de Villatobas".

"Ellos aportan todo su trabajo, el esfuerzo, como ha dicho el diputado son voluntarios, ninguno es profesional, todos tienen su trabajo, sus familias y son los que aportan el trabajo, el esfuerzo, las ausencias de sus familias, de sus puestos de trabajo, y si no fuese por ellos, esto no sería posible. Así que muchas gracias a la asociación", ha remarcado.

Por su parte, el director de la representación ha demostrado su admiración por todos los que hacen posible La Pasión, deteniéndose en aquellos aspectos que forman parte de una representación religiosa amparada en la fe y el sentimiento.

La Pasión de Villatobas se celebrará los días 28 y 29 de marzo a partir de las 18.30 horas y volverá a ofrecer un formato itinerante que recorrerá siete localizaciones del municipio, entre plazas, calles y un parque, hasta culminar en el entorno natural de Monte Calvario, donde tendrá lugar uno de los momentos más destacados.

El diputado provincial ha incidido, en este punto, en que no se trata únicamente de una representación teatral, sino de "una experiencia que se vive caminando junto a los actores", permitiendo a los asistentes sumergirse en los últimos días de la vida de Jesús a través de una puesta en escena cercana, emocional y participativa.

Entre las principales novedades de este año figura la incorporación de la escena del Pozo de Sicar o Pozo de Jacob, que recrea el encuentro de Jesús con la samaritana, sustituyendo a la escena de la tempestad en el lago representada en la edición anterior. Asimismo, se celebrará la décima edición del concurso de fotografía, una iniciativa que busca implicar al público y contribuir a la difusión del valor cultural y artístico de la representación.