Más de 2.000 alumnos de 33 centros educativos de Talavera y comarca participan en la Mondilla

El alcalde, José Julián Gregorio, en la Mondilla. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, ha asegurado que los niños y niñas de Talavera y la comarca "garantizan el futuro" de una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, como son las Mondas, y prueba de ello es que la participación en la Mondilla, ha crecido este año, hasta llegar a los 2.000 escolares procedentes de 33 centros educativos.

"Ha sido un día muy emocionante", ha dicho el alcalde, que ha reconocido el trabajo que realizando los colegios con los más pequeños para conseguir "que las Mondas sigan creciendo" y los escolares conozcan las tradiciones de la ciudad, que en el caso de estas fiestas se centra en las ofrendas a la Virgen del Prado, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Los escolares han recreado el Gran Cortejo de Mondas que tendrá lugar mañana sábado en un desfile que ha partido desde la calle Marqués de Mirasol y ha finalizado en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde una representación de cada colegio ha realizado una ofrenda a la Virgen del Prado y el alcalde ha realizado el tradicional intercambio de bastones con los directores y directoras de los centros educativos con las respectivas subidas al altar.

El alcalde ha tenido palabras de agradecimiento para toda la comunidad educativa por participar en este evento infantil en el que cada año suma más colegios y ha destacado el gran trabajo realizado en la elaboración tanto de las ofrendas como de los bastones que cada centro educativo ha decorado para la ocasión.

Los colegios participantes han sido: Nuestra Señora del Prado, Apace, Bios, Hermanos Maristas, Herán Cortés, Joaquín Alonso (Misioneras de la Providencia), José Bárcena, Juan Ramón Jiménez, La Salle, Lope de Vega, Madre de la Esperanza, Pablo Iglesias, Rafael Morales, Ruiz de Luna, San Ildefonso, San Juan de Dios, Santa María, Adalid Meneses, Antonio Machado, Bartolomé Nicolau, Cervantes, Clemente Palencia, Cristóbal Colón, EXA, Federico García Lorca, Fernando de Rojas, Fray Hernando, Andrés Arando (Velada), Ribera del Guadyerbas de Cervera, Pepino, Segurilla y Mejorada y Don Cristóbal López de Gamonal, que con su "pequeña" soldadesca, ha cerrado las ofrendas a la Virgen del Prado y también ha aportado un carrito con carneros que se ha elaborado desde el propio colegio.

Tras la ofrenda, ha tenido lugar en la caseta municipal una pequeña muestra folclórica a cargo de los colegios Bios, José Bárcena, Juan Ramón Jiménez, San Juan de Dios, Bartolomé Nicolau, Federico García Lorca, Fray Hernando Andrés Arango y el CRA Ribera del Guadyerbas; el pregón de Mondas, este año, ha corrido a cargo del colegio Cervantes.