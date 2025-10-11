Más de 2.000 mayores de Ciudad Real ha sido atendidos a través de la Oficina de Atención al Mayor en su primer año - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Familia, hace balance del primer año de funcionamiento de la Oficina Municipal de Atención al Mayor, un recurso de referencia para la población mayor de 60 años que ha consolidado su papel como espacio de escucha, apoyo y participación activa.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2024, la Oficina --ubicada en el Centro Social Larache-- ha atendido a más de 2.000 personas mayores, entre atenciones individuales, asesoramientos, talleres, excursiones y actividades comunitarias. Esta cifra, que supera ampliamente las previsiones iniciales, confirma la gran acogida y utilidad de este servicio municipal.

UN ESPACIO DE REFERENCIA PARA LAS PERSONAS MAYORES

La Oficina Municipal de Atención al Mayor nació con el propósito de ofrecer información, orientación y acompañamiento personalizados, adaptados a las diversas realidades del colectivo sénior. Su finalidad es clara: favorecer el bienestar, la autonomía y la participación social de quienes han construido el presente de Ciudad Real y continúan siendo parte activa de su vida cotidiana.

Durante este primer año, el equipo técnico ha trabajado desde un modelo de atención integral y centrado en la persona, combinando la asistencia individual con la organización de propuestas que fomentan la convivencia, el aprendizaje y el ocio saludable.

Las actividades y servicios impulsados por la Oficina incluyen desde la gestión de inscripciones y coordinación de excursiones y talleres, hasta el asesoramiento en trámites municipales y uso de herramientas digitales, además de un constante apoyo emocional y social.

MEJORA CONTINUA Y RESPUESTA A LA DEMANDA

El servicio, que inicialmente se prestaba los miércoles y viernes por la mañana, amplió su horario tras los primeros meses de funcionamiento. Actualmente, la atención se ofrece también por las tardes, los martes, miércoles y jueves de 16.00 a 19.30 horas, lo que ha garantizado una mayor accesibilidad y ha permitido mejorar la coordinación con las actividades desarrolladas en el Centro Social Larache.

La concejal de Servicios Sociales, Mayores y Familia, Aurora Galisteo, ha destacado que "la Oficina Municipal de Atención al Mayor es mucho más que un punto de información: es un espacio donde nuestros mayores se sienten escuchados, acompañados y protagonistas de la vida comunitaria. Queremos que esta herramienta siga creciendo, ampliando programas y reforzando relaciones, para que Ciudad Real sea cada día una ciudad más amable y cercana con ellos".

UN BALANCE MUY POSITIVO

El informe de seguimiento del primer año recoge resultados muy favorables, destacando: Alta participación y satisfacción entre las personas usuarias, establecimiento de un canal directo de comunicación con la concejalía, que permite una atención cercana y eficaz o creación de un espacio de confianza donde las personas mayores se sienten escuchadas y acompañadas.

También coordinación reforzada con los Servicios Sociales Municipales y con otras entidades del ámbito social, optimizando la respuesta ante situaciones de vulnerabilidad y promoción activa del envejecimiento saludable y la participación comunitaria, pilares del bienestar social y emocional.

Tras su primer año de recorrido, la Oficina Municipal de Atención al Mayor se consolida como una herramienta esencial de apoyo y dinamización social, que contribuye de forma directa a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de la ciudad.

El Ayuntamiento de Ciudad Real se marca como objetivo para los próximos meses seguir ampliando programas y fortalecer la red de recursos destinados a los mayores, incorporando nuevas fórmulas de atención personalizada e innovación social.

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Familia, reafirma así su compromiso con un modelo de ciudad amigable con las personas mayores, donde la cercanía institucional, la escucha activa y el acompañamiento sean ejes fundamentales de la acción municipal.