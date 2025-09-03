Más de 25.700 alumnos se beneficiarán de las mejoras de climatización en 129 colegios de C-LM

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha anunciado este miércoles que un total de 25.775 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria de Castilla-La Mancha, junto con sus docentes, se beneficiarán de las mejoras de climatización en 129 centros educativos de la región, que se llevarán a cabo gracias a la resolución del Plan de Acción frente al Cambio Climático.

Padilla ha explicado que esta convocatoria, incluida en un plan con una dotación inicial de 50 millones de euros, supone una inversión de 16,6 millones. De esa cantidad, ha expresado que 14 proceden de los fondos Feder, mientras que 2,6 millones los proporcionan las entidades locales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Se presentaron 182 solicitudes y finalmente han sido aprobadas 129, que corresponden a un total de 97 ayuntamientos, lo que permitirá dar respuesta a una necesidad real en nuestros colegios", ha subrayado. En cuanto al reparto provincial, Padilla ha mencionado que son beneficiarios 13 ayuntamientos de Albacete, 28 de Ciudad Real, 13 de Cuenca, siete de Guadalajara y 36 de Toledo.

La portavoz ha recordado que el plan de infraestructuras educativas de Castilla-La Mancha ya ha hecho posible más de 500 actuaciones de eficiencia energética con una inversión superior a 30 millones de euros. A ello se suman 3,5 millones en 114 centros de Educación Secundaria Obligatoria y 575.000 euros en once centros de Educación Especial, en los que también se han instalado sistemas de refrigeración y climatización, tal y como ha apuntado.

"Este es un plan ambicioso, que refleja nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático y con la mejora energética, pero sobre todo con las condiciones de nuestros centros educativos para garantizar el bienestar del alumnado y profesorado", ha concluido Padilla.