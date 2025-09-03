Más de 2.700 usuarios se inscriben en las actividades del Patronato Deportivo de Toledo, el doble que el año pasado

TOLEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes en Toledo, Rubén Lozano, ha mostrado su satisfacción por el buen desarrollo del primer día de inscripciones para el programa de actividades del Patronato Deportivo Municipal para la temporada 2025-2026, que en las dos primeras horas ha superado las 2.700 inscripciones, lo que supone el doble que la temporada anterior.

"2.700 personas inscritas que han podido elegir deporte, actividad y horario, por lo que se consolida un programa de actividades amplio, diverso y adaptado a cualquier edad y estado físico", ha destacado Lozano.

En este sentido, el concejal también ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos del PDM, que hoy han duplicado el servicio para atender la alta demanda, y ha recordado que las inscripciones pueden realizarse tanto de forma telemática como presencial en los seis puntos de atención personalizada que ofrece el PDM.

Por último, Lozano ha asegurado "que esta demanda no es más que una muestra del interés que tenemos en el Ayuntamiento por fomentar el deporte y adaptado a cualquier persona y edad". La oferta del programa de actividades deportivas para esta temporada asciende hasta las 8.263 plazas, tal y como ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, ha participado esta mañana en la presentación de la campaña de abonados del Club Baloncesto Toledo, junto a su presidente, Víctor del Río, y a Juan Ignacio Hernández, director deportivo del CEI Baloncesto, y cuyos precios oscilarán entre los 65 y los 175 euros.

Lozano ha asegurado que el club y la ciudad tienen por delante un reto muy bonito que es "llenar este Javier Lozano en el que volveremos a disfrutar del deporte profesional que nos dejó momentos muy bonitos hace décadas", ha concluido.