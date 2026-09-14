Más de 300 candidatos se postulan a 80 puestos de trabajo del Plan de Empleo de Cuenca

Fachada del Ayuntamiento de Cuenca - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha publicado la lista provisional de puntuaciones de los candidatos que se han postulado a los 80 puestos de trabajo que conforman esta edición Programa de Apoyo Activo al Empleo, conocido más coloquialmente como el Plan de Empleo, que se desarrolla con la cofinanciación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Un total de 311 personas se han presentado a este proceso de selección en el que podían participar personas desempleadas y en el que puntuaban cuestiones como la inexistencia de prestaciones, el número de miembros de la unidad familiar en el paro y el tiempo que se llevaba sin trabajo.

Para los 62 puestos de peones, 21 reservados a personas en situación de exclusión social, se presentaron 275 candidatos.

Para optar a dos contratos de oficial de electricidad se han postulado cinco personas; para los cuatro de oficial de albañilería han optado diez; dos aspirantes han concurrido para cubrir cuatro plazas de soldadura; once a otras cuatro de oficial de pintura, tres para las dos de fontanería y cinco a los dos puestos de jardinería.

El listado se puede consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cuenca y los candidatos tienen un plazo de tres días naturales, que finalizará el próximo día 17 de septiembre, a las 14.00 horas, para presentar reclamaciones a la puntuación o a la exclusión de los aspirantes.

En el tablón también se han publicado las puntuaciones de los ocho candidatos a las cuatro plazas de coordinador de este Plan de Empleo, que tienen el mismo plazo para presentar reclamaciones.