Más de 50 mujeres en la primera sesión de la IV Jornada 'Protagonistas' de Cooperativa Agro-Alimentarias en Alcázar

CIUDAD REAL 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de mujeres cooperativistas han participado este viernes en la primera sesión de la IV edición del Programa Protagonistas, celebrada en la sede de DCOOP BACO, en Alcázar de San Juan.

El acto ha sido inaugurado por la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto al presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, y la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Teresa López.

También han estado presentes la delegada provincial de Igualdad en Ciudad Real, Manuela Nieto-Márquez, la delegada provincial de Agricultura, Amparo Bremard, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Patricia Benito, y el concejal de Salubridad Pública, Francisco García-Navas, quienes han acompañado el desarrollo de la jornada.

Está sesión ha sido la primera de las cuatro que conforman Protagonistas cuyo objetivo es poner en valor el papel de las mujeres en el sector cooperativo, mejorar su formación, fomentar el intercambio de experiencias entre ellas y seguir avanzando en igualdad, según ha informado Cooperativas Agro-Alimentarias por nota de prensa.

En esta primera cita, la entidad ha querido conmemorar el Día Internacional de las Mujeres unos días después de su celebración, en el año en el que la Asamblea General de Nacional Unidas ha proclamado 2026 Año Internacional de la Mujer Agricultora.

En el acto de inauguración, Ángel Villafranca, ha subrayado que "las mujeres son un pilar fundamental en esta entidad que apuesta por su incorporación a todos los niveles en las cooperativas".

En estes sentido ha recordado que Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha fue pionera en la región en introducir el principio de equilibrio de género en su consejo rector y modificó sus estatutos para establecer este requisito en las candidaturas a dicho órgano.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el interés que despierta este tipo de actividades entre las mujeres cooperativas, destacando que el programa Protagonistas fomenta el aprendizaje, la convivencia y el intercambio de experiencias entre las participantes.

Villafranca ha animado a las mujeres a formar parte activa en las estructuras de las cooperativas, asumiendo responsabilidades y liderar proyectos dentro del sector Teresa López, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, puso en valor los avances logrados en materia de igualdad en el medio rural.

En este sentido, ha señalado que el Estatuto de las Mujeres Rurales ha contribuido a que cada vez más mujeres estén representadas en los órganos de decisión de cooperativas y otras organizaciones rurales, además de impulsar la titularidad compartida en las explotaciones agrarias.

"Vosotras sois la palanca e inspiración para muchas mujeres y jóvenes para no abandonar nuestros pueblos", ha afirmado López, destacando también el papel de las mujeres para fijar población en el medio rural, donde una cooperativa es motor de desarrollo económico.

De su lado, Rosa Melchor ha destacado por su parte la evolución que ha experimentado la presencia de mujeres en el sector cooperativo, recordando que en sus primeros actos relacionados con cooperativas, a los que acudía con la concejala de Agricultura hace 11 años, "siempre estábamos rodeadas de hombres y ahora ha cambiado por completo y eso siempre son buenas noticias", señaló.

Por último, ha advertido que no se debe cometer el error histórico de renunciar al 50% de representación y pidió un feminismo activo a hombres y mujeres que creen que la igualdad es posible para mejorar la sociedad.

Teresa López ha agradecido la organización de esta jornada y ha subrayado que iniciativas como esta contribuyen a visibilizar el compromiso de las mujeres cooperativistas con el desarrollo de sus pueblos.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional impulsa políticas que combinan igualdad y desarrollo rural, como el Estatuto de las Mujeres Rurales, que ha contribuido a incrementar la representación femenina en los órganos de decisión de cooperativas y organizaciones agrarias.

PONENCIA SOBRE LOS CENTROS DE LA MUJER

Tras la inauguración, ha tenido lugar la ponencia 'Los centros de la Mujer. Una herramienta clave de apoyo a las mujeres' a cargo del equipo de profesionales del Centro de la Mujer de Alcázar de San Juan, formado por Rosario Rebato, del área laboral, Ana Ruiz, del área social, María José Cobo, del área jurídica y María José Miranda, del área psicológica y coordinación.

Posteriormente, la psicóloga Isabel Ortuno, psicóloga, ha ofrecido la conferencia 'Sentido de identidad femenina y sus máscaras'.

A lo largo de este año está previsto que el Programa Protagonistas continúe recorriendo diferentes cooperativas de Castilla-La Mancha con nuevas sesiones que seguirán promoviendo el liderazgo y la participación de las mujeres en el ámbito cooperativo.