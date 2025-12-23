Más de 500 pilotos se dan cita este fin de semana en la San Silvestre Endurera 'Ciudad de Guadalajara'

Cartel de la San Silvestre Endurera de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara se prepara para despedir el año con fuerza, velocidad y espíritu deportivo gracias a la San Silvestre Endurera 'Ciudad de Guadalajara', una competición de motos de campo que reunirá a más de 500 amantes del enduro en un espectacular circuito de 9 kilómetros situado frente al Centro Comercial Ferial Plaza, en el Paseo del Ocio. Organizada por el Moto Club Alcarreño y el Moto Club Rozas Racing, esta cita convertirá la ciudad en la capital nacional del motociclismo off-road durante todo el fin de semana.

La actividad arrancará el sábado 27 de diciembre con las verificaciones administrativas y técnicas para las categorías Trail, Infantil y Clásicas. Desde primera hora, los motores comenzarán a rugir con las pruebas de Cross Country Clásicas, Infantil y Trail, cada una con una duración de una hora, culminando con la entrega de trofeos a las 14.00 horas. Por la tarde, de 16.00 a 18.00 horsa, se realizarán las verificaciones para las categorías del domingo.

El domingo 28 será la jornada más exigente para los equipos: tras las verificaciones, las vueltas de reconocimiento comenzarán a las 10.15 horas (dorsales blancos) y 10.30 horas (dorsales rojos), con salida oficial a las 11.00 horas. A partir de ese momento, se sucederán relevos cada 30 minutos en una intensa carrera que finalizará con la entrega de trofeos a las 15.30 horas.

La San Silvestre Endurera contará con categorías para todos los niveles, permitiendo la participación desde los 10 años, tanto en formato competitivo como no competitivo. El sábado se disputarán las pruebas de Clásicas, Enduro Twin Shock, Enduro EVO, Infantil y Trail, mientras que el domingo será el turno de la competición por equipos en modalidades como Equipo de 2, Equipo Familia, Equipos Más de 80 / Más de 90 / 100 o más años (sumatorio de edades) y Equipo Diversión, pensado para quienes buscan disfrutar sin la presión de la competición.

Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de diciembre a través de la web oficial de la Federación castellanomanchega de Motociclismo (www.fcmm.net), según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha subrayado que "esta prueba es un ejemplo de cómo el deporte y la pasión por el motor se unen para ofrecer un espectáculo único, que atraerá a participantes y público de toda España".

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara se agradece especialmente la implicación del Moto Club Alcarreño, del Moto Club Rozas Racing y de la Federación de Motociclismo de Castilla-La Mancha, así como la colaboración de todas las entidades y voluntarios que hacen posible este evento. "Gracias a su esfuerzo y dedicación, Guadalajara despide el año con una cita que combina emoción, deporte y espectáculo", ha concluido el concejal.