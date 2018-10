Más de 5.000 personas participan en Toledo en la II Vuelta al Tajo reivindicando un río "limpio y vivo"

Publicado 28/10/2018 14:32:21 CET

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 inscritos y unos 5.000 participantes, según la organización, han participado este domingo en Toledo en la II Vuelta del Tajo, una prueba multideportiva y solidaria celebrada bajo el lema 'Volvamos a vivir nuestro río', que reivindica un río "limpio y vivo".

Entre los participantes en la marcha que ha salido desde La Peraleda se encontraban la alcaldesa, Milagros Tolón; el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; así como numerosos miembros de la Corporación municipal, representantes de asociaciones, entidades, organizaciones y vecinos.

Tolón ha señalado que esta iniciativa defiende "un Tajo limpio, que viene contaminado desde hace tiempo debido a una política trasvasista que merma la cantidad de agua y el caudal ecológico" y ha valorado que "la ciudad de Toledo salga a la calle y se vuelque a defender sus intereses medioambientales y al río Tajo".

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, ha aprovechado la oportunidad de volver a reivindicar "solidaridad con todas las ciudades, pero también con la nuestra" al entender que "hay alternativas para que todos los territorios se sientan beneficiados y no perjudicados, como es nuestro caso, con el trasvase Tajo-Segura y hasta que no se termine con ese trasvase la calidad de las aguas del río no será digna", ha expresado.

Preguntada por la implicación de la sociedad toledana con el principal bien medioambiental de la ciudad, la alcaldesa ha mantenido que "en Toledo nos preocupa el Tajo y no miramos hacia otro lado". Sin embargo, ha admitido que se han vivido "unos años un poco de pasividad pero a las nuevas generaciones y los que estamos aquí nos importa mucho, ya que nuestros padres y abuelos se bañaron aquí y por qué no pueden hacerlo nuestros hijos, es difícil pero hay que intentarlo y reivindicar el fin del trasvase que es lo que perjudica al río Tajo".

A preguntas de los medios en torno a si veremos un río limpio también se ha pronunciado José Bono, que ha mantenido que "para eso estamos" y ha aludido a todos aquellos ecologistas de Madrid que "hacen oídos sordos a Toledo, que tiene todo el derecho y que es verdaderamente inadmisible que no salgan a protestar de los vertidos".

"Si usted ve dónde se juntan el Jarama y el Tajo, verá que no hay persona decente que no se manifieste en contra de esa vergüenza", ha precisado.

UNIR LA VOZ DE LA CIUDADANÍA

De su lado, el presidente de la Diputación ha destacado que la Vuelta al Tajo permite "unir la voz de la ciudadanía a la reivindicación de un río limpio y vivo, a poner fin a los trasvases y a recuperar el Tajo".

Por ello, ha felicitado a los organizadores de esta iniciativa, el Club Deportivo Triatlón y el Club Atletismo Toledo, que une deporte y reivindicación en una jornada de gran participación ciudadana que "contribuye a generar conciencia social y, desde la ciudad de Toledo, que no se resigna a que su río muera, exigir un caudal suficiente".

Asimismo, ha informado la Diputación en un comunicado, Gutiérrez ha reseñado la importancia que tiene el apoyo social, la incorporación de las voces de los ciudadanos a las reivindicaciones que las instituciones, como la Junta de Comunidades, la Diputación provincial o el Ayuntamiento de Toledo hacen ante el Gobierno central para conseguir que se acabe de una vez con una situación que de no poner remedio significará la muerte de un río emblemático para la ciudad de Toledo y fundamental para Castilla-La Mancha.

La II Vuelta del Tajo es una iniciativa organizada por el Club Atletismo Toledo y Tritoledo Triatlón que cuenta con el apoyo de numerosas entidades públicas y privadas, así como de las distintas administraciones, entre ellas, el Ayuntamiento de Toledo. La iniciativa coincide con los cien años de la primera Vuelta Pedestre al Valle documentada sobre este tradicional recorrido, tan preciado por los toledanos, y que se celebró el domingo 27 de octubre de 1918.