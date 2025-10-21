Más de 55 coches de época recorrerán las carreteras de Ciudad Real en la primera edición del Rally Interclubes

CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real se convertirá los días 25, 26 y 27 de octubre en un museo rodante con motivo del Rally Interclubes de Vehículos Clásicos, una cita que reunirá más de 55 automóviles históricos, desde modelos centenarios hasta los que acaban de cumplir los 30 años y pueden considerarse ya de colección.

Organizado por la Asociación Cultural para la Defensa del Vehículo Clásico y el Real Automóvil Club Al Andalus, el evento rendirá homenaje a Antonio Vich Iglesias, pionero en la restauración y conservación de vehículos antiguos en Ciudad Real y referente del coleccionismo automovilístico en la provincia.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Ciudad Real ha acogido la presentación de la primera edición de este rally a la que ha acudido el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el hijo del homenajeado, Antonio Vich; el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales, Germán Domínguez, y el presidente de la Asociación Cultural para la Defensa del Vehículo Clásico, José Ángel Sánchez.

El presidente de la Asociación Cultural para la Defensa del Vehículo Clásico ha detallado que los 55 vehículos participantes representan todas las décadas desde los años 20 hasta los 90, ofreciendo "un verdadero túnel del tiempo del automóvil".

Ha explicado que las rutas se han diseñado en función de las características de cada vehículo, con recorridos que recorrerán algunos de los parajes más bellos de la provincia, como la comarca de Cabañeros, durante el sábado.

El domingo los participantes visitarán las localidades de Santa Cruz de Mudela y su santuario de Las Virtudes, así como el Archivo General de la Marina que alberga Viso del Marqués en el Palacio del Marqués de Santa Cruz.

"Queremos que este rally sirva también para dar a conocer nuestra provincia y poner en el mapa esos pueblos pequeños que muchas veces quedan fuera del turismo habitual", ha indicado.

HOMENAJE A ANTONIO VICH

El alcalde de Ciudad Real ha mostrado su satisfacción por acoger un evento "que une a los aficionados y que rinde tributo a una figura absolutamente reveladora de la historia reciente de nuestra ciudad".

Cañizares ha recordado la contribución de Antonio Vich como técnico municipal y su "enorme sensibilidad y cariño hacia las cosas de su ciudad", destacando su papel en el rescate de vehículos emblemáticos como el camión de bomberos "Zapatones", de 1925, que volverá a recorrer las calles durante el rally.

El hijo del homenajeado, Antonio Vich, ha destacado que este encuentro será "muy especial por la forma en la que se concibe y organiza, a través de dos clubes que comparten los mismos valores y la misma pasión por los coches de época".

Por último, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Ciudad Real ha resaltado la "importancia de este rally como una llamada a la defensa del patrimonio industrial y automovilístico", subrayando que España es el octavo fabricante mundial de vehículos.

"Poner en valor lo que hemos hecho y mirar con cariño al pasado es muy importante para dar los siguientes pasos en una industria en plena transformación", ha apuntado.

Carrasco ha recordado el papel de la provincia en el sector, con la presencia de Repsol en Puertollano y la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCLM, y ha mostrado el respaldo del colegio a iniciativas que contribuyan a "preservar la memoria técnica e industrial de nuestra tierra".