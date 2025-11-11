Más de 70 cortometrajes llenarán el Festival Corto Cortismo de Miguelturra con protagonismo de temáticas sociales

CIUDAD REAL, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del Festival de Cortometrajes Corto Cortismo de Miguelturra ha comenzado oficialmente este martes con la presentación de su programación en la Escuela de Arte 'Pedro Almodóvar' de Ciudad Real y con un encuentro de autor protagonizado por el padrino del festival de este año, el actor madrileño Javier Bódalo.

Del 20 al 23 de noviembre, el Teatro Cine Paz de Miguelturra acogerá la proyección de más de 70 cortometrajes seleccionados entre los más de mil trabajos recibidos este año. Las obras finalistas abarcan las categorías de ficción regional y nacional, animación y documental, con una fuerte presencia de títulos que abordan temas sociales y humanos, según ha informado la organización del festival en nota de prensa.

Tras la presentación del acto por parte de la directora de la Escuela de Arte Pedro Almódovar, Toñi Badillo, Esmeralda Muñoz, en representación de la Asociación Cultural Cinefórum Miguelturra, organizadora del Festival, ha agradecido la colaboración del centro y el apoyo de las instituciones públicas y privadas que hacen posible la cita. Durante su intervención, ha invitado al público a disfrutar de "un fin de semana de cine en mayúsculas", destacando la calidad y la diversidad de los trabajos seleccionados.

"El cine es cultura, y la cultura pertenece a todos. En Miguelturra apostamos por un cine que emociona, que entretiene y que hace reflexionar y este festival es una celebración colectiva, una oportunidad para que la gente se acerque a historias diferentes, contadas con mucho talento y corazón", ha señalado.

Muñoz también ha reconocido el esfuerzo del jurado, que ha tenido una tarea "especialmente difícil" debido al alto nivel de las obras presentadas. "Cada año crece la participación y también la calidad. Es emocionante ver cómo creadores de distintos puntos del país eligen Miguelturra para presentar sus trabajos. Eso demuestra que el festival se ha consolidado como una cita importante dentro del panorama de los cortometrajes en España", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohino, ha agradecido públicamente la labor de la Asociación Cultural Cinefórum Miguelturra, destacando su papel en la dinamización cultural de la localidad.

"Este festival no solo proyecta cine, también proyecta el nombre de Miguelturra. Es una cita que une a la gente, que acerca la cultura y que convierte al municipio en un referente del cine breve", ha manifestado.

Ha añadido que los cortos son la puerta de entrada al mundo cinematográfico y aquí muchos jóvenes encuentran su primera oportunidad para mostrar su talento. "Por eso, debemos seguir implicando a la sociedad y a las instituciones en su desarrollo", ha afirmado.

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

Mientras, el diputado provincial Carlos Martín de la Leona, en representación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, ha manifestado que el Festival es un proyecto que ha superado con creces todas las expectativos.

"La respuesta del sector es contundente, más de mil miradas que eligen Miguelturra para mostrarse, una cifra que sitúa a Corto Cortismo en el circuito nacional de festivales atrayendo la atención a nuestra provincia, por eso consideramos desde la Diputación que nuestra aportación es una inversión estratégica en cultura y este Festival una plataforma esencial que da visibilidad a nuevos directores, que premia la ficción y reconoce el compromiso social y los valores éticos en el cine", ha desarrollado.

Al hilo de esto, Martín de la Leona se ha comprometido a "seguir apoyando esta iniciativa en futuras ediciones".

Por último, el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, David Triguero, ha explicado que este año la entidad participa por primera vez con un premio específico dentro del festival.

"Es un placer comenzar esta colaboración, porque creemos que el arte y la cultura son motores de desarrollo en nuestra comarca. Apostar por la cultura es apostar por el futuro, por el talento y por las oportunidades. La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava quiere ser parte activa de esa apuesta y ayudar a que los jóvenes creadores encuentren aquí un espacio donde mostrar su trabajo y crecer", ha subrayado.

LA PROGRAMACIÓN

La programación del XIII Festival de Cortometrajes Corto Cortismo comenzará el jueves 20 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Cine Paz, con el pase de los cortos que optan al premio al Mejor Documental Nacional. El viernes 21 de noviembre tendrá lugar la primera proyección de los cortos que optan al Mejor Cortometraje de Ficción Nacional, también a las 20.00 horas.

Ya el sábado 22, también en el Cine Paz, a las 17.00 horas habrá un segundo pase de los cortometrajes finalistas que optan al premio Mejor Cortometraje de Ficción Nacional y un tercer pase, a las 20.00 horas, dado el número de cortos que compiten este año en esta categoría.

Miguel Ángel Ruiz ha explicado que ese mismo día durante la mañana, se está organizando una actividad a modo de taller para el público infantil.

El último día, el domingo 23, a las 12.00 horas, se realizarán la proyección de los cortos finalistas que optan al Mejor Documental Regional y por la tarde, a las 17.30 horas, los trabajos que optan al Mejor Cortometraje de Ficción Regional.

La votación del público en sala volverá a ser decisiva un año más en la elección de premiados en cada una de los concursos del Festival. La entrega de premios tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en una gala en el CERE de Miguelturra con los premiados en la XIII edición del Festival.

ENCUENTRO DE AUTOR

El encuentro con Javier Bódalo ha despertado un gran interés entre los estudiantes de la Escuela de Arte de la rama de fotografía y audiovisual, que han participado activamente en la charla.

El actor ha proyectado su cortometraje 'La cena', una pieza que aborda el tema de la homosexualidad desde una perspectiva íntima y reflexiva, y ha compartido detalles sobre su proceso creativo y su experiencia detrás de las cámaras.

El actor y director madrileño ha animado a los jóvenes que aspiran a dedicarse al cine a mantener la ilusión y la perseverancia. "En este oficio hay que desearlo con fuerza, soñarlo y trabajar mucho. El talento es importante, pero también la constancia, la humildad y la capacidad de aprender de cada experiencia. Lo bonito del cine es que te permite conectar con otras personas, contar lo que sientes y transformar realidades. Por eso, este tipo de festivales son tan valiosos, porque abren puertas, inspiran y dan oportunidades reales", ha señalado.

Durante su intervención, ha recordado además su vínculo personal con Castilla-La Mancha, ya que su madre es originaria de Tomelloso. "La Mancha la llevo en la sangre y venir aquí es como volver a casa. Es un orgullo que en esta tierra haya iniciativas culturales tan vivas y tan necesarias como Corto Cortismo", ha concluido.