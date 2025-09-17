Más expositores y un planetario móvil en la 31 edición de la Feria de la Naturaleza de Cuenca

Presentación de la Feria de la Naturaleza de Cuenca (Naturama). - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un planetario móvil será una de las grandes novedades de la 31 edición de Naturama, la Feria de la Naturaleza de Cuenca, que se celebrará del 26 al 28 de septiembre en el recinto ferial La Hípica con 67 expositores, cinco más que en la última edición.

Agricultura ecológica, repoblación forestal, aceites, renovables, cosmética, hasta 21 temáticas distintas estarán presentes en esta edición de la muestra.

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha asegurado que esta feria fue "pionera" en su día y demuestra cómo la naturaleza "puede ser motor económico de la provincia".

El presidente provincial asegura que el grado de satisfacción de expositores es muy elevado y por eso siempre se cubren holgadamente las plazas del recinto La Hípica.

Los estand proceden de 23 provincias y hay 32 representantes de Cuenca.

El presupuesto de la feria es de casi 62.000 euros y hay varias entidades colaboradoras, como el Seprona, la Delegación de Desarrollo Sostenible, ayuntamientos protectoras de animales, asociaciones del Camino de Santiago, UFIL, Elige Cuenca, la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel Donde Nacen los Sabores y grupos de desarrollo rural.

En cuanto al planetario, se trata de una iniciativa impulsada por el Museo de las Ciencias y pretende ser un aperitivo de cara al eclipse del 15 de agosto de 26.

Es una actividad gratuita previa inscripción en la feria y se complementa con una exposición de astronomía.

La diputada provincial de ferias, Mayte Megía, ha recalcado que Naturama es ideal para disfrutar en familia y tiene gran atracción de público juvenil e infantil, por lo que se ha tomado la decisión de añadir un día de actividades.

En este apartado, habrá rocódromos, castillos hinchables y otros juegos que quieren empezar a inculcar a los pequeños el respeto por la naturaleza y la diversidad.

También habrá una exhibición de la UME y de los bomberos de la Diputación y estarán presentes en la feria la Armada y los agentes medioambientales.

Martínez Chana ha señalado que este evento será una oportunidad para reivindicar el trabajo de todas estas agrupaciones que luchan contra los incendios forestales.

Finalmente, y como es costumbre en las ferias de la Diputación, habrá exhibiciones gastronómicas, en esta ocasión a cargo de Marta Peñuelas, José Francisco Atienza y los cocineros de Eurotoques.